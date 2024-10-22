ОТ РЕДАКЦИИ | Такой министр финансов нам не по карману

Первое чтение проекта бюджета на 2025 год в Рийгикогу прошло очень живо: участники не скупились на обидные слова друг для друга, и за это оппозиционные партии теперь выдвигают министру финансов Юргену Лиги вотум недоверия.

Наши СМИ в первую очередь обратили внимание не на проект бюджета, а на слова, которыми представители оппозиции обменивались с Лиги. Но стоило бы больше внимания уделить тому, что написано в бюджетном законопроекте. У нашей страны последние восемь лет серьезные проблемы с так называемой „финансовой дисциплиной“. Ранее мы гордились тем, что в государственном бюджете расходы и доходы находятся в балансе, и Эстонию ставили в пример другим государствам. Но от этих принципов отказались, поскольку у наших политиков было большое искушение обещать своим избирателям больше и больше, живя не по средствам.

Кроме того, в хорошие с экономической точки зрения времена бюрократический аппарат в Эстонии основательно разросся, и можно сказать, что наши правительства в некотором роде избаловались. После выборов Рийгикогу одним из главных обещаний новой коалиции было возвращение к финансовой дисциплине; обещали сократить расходы, а сам бюджет опять привести к балансу.

Но тот факт, что согласно законопроекту нового бюджета расходы государства в 2025 году вырастут по сравнению с 2024 годом на 3,5 процента, говорит о том, что никто в Эстонии серьезно не стремится сократить расходы публичного сектора. Это серьезная ошибка. Расходы государства следует сократить, чтобы высвобожденные ресурсы можно было инвестировать на пользу эстонскому государству и обществу.