ОТ РЕДАКЦИИ | Такой министр финансов нам не по карману
Бюджет на 2025 год состоит из дыр, и, по всей видимости, нынешний министр финансов Юрген Лиги слабо представляет, что с этим делать.
Первое чтение проекта бюджета на 2025 год в Рийгикогу прошло очень живо: участники не скупились на обидные слова друг для друга, и за это оппозиционные партии теперь выдвигают министру финансов Юргену Лиги вотум недоверия.
Наши СМИ в первую очередь обратили внимание не на проект бюджета, а на слова, которыми представители оппозиции обменивались с Лиги. Но стоило бы больше внимания уделить тому, что написано в бюджетном законопроекте. У нашей страны последние восемь лет серьезные проблемы с так называемой „финансовой дисциплиной“. Ранее мы гордились тем, что в государственном бюджете расходы и доходы находятся в балансе, и Эстонию ставили в пример другим государствам. Но от этих принципов отказались, поскольку у наших политиков было большое искушение обещать своим избирателям больше и больше, живя не по средствам.
Кроме того, в хорошие с экономической точки зрения времена бюрократический аппарат в Эстонии основательно разросся, и можно сказать, что наши правительства в некотором роде избаловались. После выборов Рийгикогу одним из главных обещаний новой коалиции было возвращение к финансовой дисциплине; обещали сократить расходы, а сам бюджет опять привести к балансу.
Но тот факт, что согласно законопроекту нового бюджета расходы государства в 2025 году вырастут по сравнению с 2024 годом на 3,5 процента, говорит о том, что никто в Эстонии серьезно не стремится сократить расходы публичного сектора. Это серьезная ошибка. Расходы государства следует сократить, чтобы высвобожденные ресурсы можно было инвестировать на пользу эстонскому государству и обществу.
Нынешняя коалиция снова доказала, что у нее не хватает для этого политической воли. С другой стороны, понятно, почему так растут расходы государства: из-за роста цен и того, что некоторые расходы индексированы законами. Теперь мы дошли до точки, когда многое из этого нам уже не по карману. Да, правительство может придумать новые налоги и назвать их „налогами на безопасность“, несмотря на то, что далеко не все доходы от этих налогов идут на повышение уровня безопасности. Рост налогов может временно принести облегчение денежным проблемам правительства, но это не решает главных трудностей: а) что наша экономика находится в черной дыре и б) что надо принципиально менять бюджетную политику Эстонии.
Поэтому, если вотум недоверия Юргену Лиги будет выдвинут, то он его заслужил. И не потому, что не уважает коллег, назвав, например, одного из членов EKRE „тупицей“, а потому, что не справился с задачами министра финансов.
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