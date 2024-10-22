ВИДЕО | Оппозиция выдвигает вотум недоверия Юргену Лиги. Хельме: он ничего не знает о госбюджете

На заседании Рийгикогу, состоявшемся на прошлой неделе, председателю Рийгикогу Лаури Хуссару пришлось сделать замечание своим коллегам. „Мы обоюдно стараемся не использовать эпитеты, которые могут в какой-то момент вызвать бурю и дальнейшие дискуссии. Мы стараемся оставаться в рамках темы бюджета следующего года и задавать по нему действительно содержательные вопросы“, - сказал он на заседании.

По мнению Хуссара, хотя выступающему следует быть осторожным и не переходить черту, депутатам также следует следить за тоном, которым они задают вопросы. „Конечно, и вопросы, и некоторые ответы могли бы быть корректнее. Столько ответов не было дано, но учитывая то, что ответчик уже очень долго выступал, возможно, он устал“, - сказал он.