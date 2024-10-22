22.10.2024, 07:02
ВИДЕО | Оппозиция выдвигает вотум недоверия Юргену Лиги. Хельме: он ничего не знает о госбюджете(21)
В понедельник, 21 октября, оппозиционные политические партии единогласно решили, что не доверяют министру финансов Юргену Лиги (Партия реформ), так как считают риторику и заявления министра в ходе первого чтения госбюджета проблематичными. По словам председателя Рийгикогу Лаури Хуссара (Eesti 200), к оппозиции тоже есть вопросы.
На заседании Рийгикогу, состоявшемся на прошлой неделе, председателю Рийгикогу Лаури Хуссару пришлось сделать замечание своим коллегам. „Мы обоюдно стараемся не использовать эпитеты, которые могут в какой-то момент вызвать бурю и дальнейшие дискуссии. Мы стараемся оставаться в рамках темы бюджета следующего года и задавать по нему действительно содержательные вопросы“, - сказал он на заседании.
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