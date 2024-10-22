Министерство юстиции обсуждает с Нидерландами и Швецией сдачу в аренду места в тюрьмах

В понедельник министр юстиции Лийза Пакоста ответила на запрос фракции EKRE о сдаче в аренду мест в тюрьмах. Члены парламентской фракции хотели получить более подробную информацию о представленном правительству предложении сдавать другим странам в аренду свободные места в тюрьмах Эстонии.

Как сказала министр юстиции, переговоры еще не ведутся ни с одной страной, включая Великобританию. „На состоявшемся 26 сентября совещании кабинета министров Министерству юстиции было поручено провести предварительные консультации с разными странами и уточнить детали сдачи в аренду мест в тюрьмах, возможную окупаемость и вероятное влияние на экономику и безопасность Эстонии“, - сказала Пакоста, добавив, что эти предварительные консультации еще не означают, что проект будет реализован, но подтверждают, что правительство изучает возможности запуска проекта и то, что он может повлечь за собой.

„Мы исходим из того, что если начнем принимать заключенных из других стран, то ни один человек, доставленный сюда из другой страны, не выйдет на свободу в Эстонии“, - заверила Пакоста.

По словам министра, прошли консультации с Нидерландами и Швецией. „В ходе предварительных консультаций уточнялись детали, которые следует учитывать. Нидерланды, например, имеют опыт сдачи в аренду места в тюрьмах, знают, как это организовать и чем это может обернуться“, - сказала Пакоста, объяснив, почему этим проектом следует заниматься.

„Освободившимся в тюрьмам местам следует найти применение. Этим вопросом необходимо заняться в любом случае. Содержание пустых тюрем ложится тяжким бременем на налогоплательщиков“, - сказала Пакоста.

„Перед нами стоит задача выяснить различные детали и обстоятельства. Понять, имеет ли этот проект смысл, можно ли осуществить его таким образом, чтобы не только гарантировать и даже повысить безопасность народа Эстонии, но и сделать его экономически выгодным. Не говоря уже о том, что должны быть соблюдены все остальные требования“, - сказала Пакоста.

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