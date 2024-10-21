Из-за ошибки в регистре летом лекарства в аптеках Эстонии продавались с неправильной скидкой

Заместитель генерального директора Департамента лекарственных средств Отт Лайус пояснил, что в июле в передаче данных регистра произошел сбой, что привело к сбою в применении скидок на лекарства в аптеках. Проблема возникла в ходе разработки системы, в результате чего информация о скидках на лекарства перестала передаваться в рецептурный центр. Это привело к временным проблемам, когда пациенты получали лекарства либо с большей, либо с меньшей скидкой, чем им полагалось.

По данным Кассы здоровья, этот инцидент затронул 3576 человек, пациенты, которых затронул этот инцидент, будут уведомлены по SMS и электронной почте через государственный портал, а переплаченная сумма будет зачислена на их баланс дополнительного пособия на лекарства (TRH).

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