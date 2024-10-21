Расходы и инвестиции превысили доходы на 1,67 миллиарда евро. Сегодня был представлен сводный отчет государства за 2023 хозяйственный год(11)
Сегодня на заседании финансовая комиссия Рийгикогу поддержала утверждение составленного Министерством финансов „Сводного отчета государства за 2023 хозяйственный год“. В обсуждении приняли участие министр финансов Юрген Лиги и государственный контролер Янар Холм.
Председатель финансовой комиссии Аннели Аккерманн пояснила, что сводный отчет дает правительству возможность разъяснить свою деятельность за отчетный год и представить Рийгикогу необходимую информацию для принятия новых решений в отношении бюджета.
„Сводный отчет и разъяснения, данные в ходе заседания комиссии, позволили нам получить представление о выполнении целей государственного бюджета, финансовом положении, финансовых результатах и денежных потоках государства. Сводный отчет позволяет Рийгикогу проконтролировать деятельность правительства“, – сказала Аккерманн. Она добавила, что при принятии решения финансовая комиссия опиралась на заключение Государственного контроля, согласно которому годовой бухгалтерский отчет государства во всех ключевых сферах верно отражает финансовое положение государства, экономический результат и движение денежных потоков за закончившийся отчетный период.
Согласно оценке Государственного контроля, в значительной части экономические сделки государства были выполнены в соответствии с Законом о государственном бюджете, Законом о государственном бюджете на 2023 год и с законами о внесении изменений в Закон о государственном бюджете на 2023 год.
Из отчета следует, что, согласно бухгалтерскому отчету государства, доход правительственного сектора в 2023 году составил 14,73 миллиарда евро, т. е. за год он увеличился на 1,03 миллиарда евро. Расходы и инвестиции в государственном бюджете в общей сложности составили 16,8 миллиарда евро. За год они выросли на 2,34 миллиарда евро. При учете бюджетной позиции за 2023 год расходы и инвестиции превысили доходы на 1,67 миллиарда евро.
Заместитель председателя финансовой комиссии Андрей Коробейник выступил с критикой в отношении экономической политики правительства и подчеркнул, что рост дефицита бюджета ставит под угрозу финансовую стабильность Эстонии. „Нам необходима финансовая политика, которая защищает более уязвимые слои населения, создавая при этом крепкую основу для экономического роста“, – сказал Коробейник.
Государственный контроль внес замечание относительно данных о выполнении бюджета в сфере управления Министерства обороны. Согласно замечанию, отраженные в данных доход от пособий в размере 24,27 миллиона евро, инвестиции в объеме 22,70 миллиона евро и расходы в объеме 167,18 миллиона евро превышают данные, представленные в заключении к сводному отчету.
Финансовая комиссия решила направить проект постановления Рийгикогу „Об одобрении сводного отчета государства за 2023 хозяйственный год“ (503 OE) пленарному заседанию на первое чтение, которое состоится 6 ноября. Комиссия предложила завершить первое чтение проекта.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.