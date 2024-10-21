Расходы и инвестиции превысили доходы на 1,67 миллиарда евро. Сегодня был представлен сводный отчет государства за 2023 хозяйственный год

Председатель финансовой комиссии Аннели Аккерманн пояснила, что сводный отчет дает правительству возможность разъяснить свою деятельность за отчетный год и представить Рийгикогу необходимую информацию для принятия новых решений в отношении бюджета.

„Сводный отчет и разъяснения, данные в ходе заседания комиссии, позволили нам получить представление о выполнении целей государственного бюджета, финансовом положении, финансовых результатах и денежных потоках государства. Сводный отчет позволяет Рийгикогу проконтролировать деятельность правительства“, – сказала Аккерманн. Она добавила, что при принятии решения финансовая комиссия опиралась на заключение Государственного контроля, согласно которому годовой бухгалтерский отчет государства во всех ключевых сферах верно отражает финансовое положение государства, экономический результат и движение денежных потоков за закончившийся отчетный период.

Согласно оценке Государственного контроля, в значительной части экономические сделки государства были выполнены в соответствии с Законом о государственном бюджете, Законом о государственном бюджете на 2023 год и с законами о внесении изменений в Закон о государственном бюджете на 2023 год.

Из отчета следует, что, согласно бухгалтерскому отчету государства, доход правительственного сектора в 2023 году составил 14,73 миллиарда евро, т. е. за год он увеличился на 1,03 миллиарда евро. Расходы и инвестиции в государственном бюджете в общей сложности составили 16,8 миллиарда евро. За год они выросли на 2,34 миллиарда евро. При учете бюджетной позиции за 2023 год расходы и инвестиции превысили доходы на 1,67 миллиарда евро.