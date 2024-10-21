Нужна помощь! Родители не могут поехать в детскую больницу в Швеции к их тяжелобольной новорожденной малышке

Хермелиине необходим аппарат ECMO, который обеспечивает экстракорпоральный газообмен, когда собственные легкие человека не могут этого сделать. Таким образом, легким ребенка дается время на восстановление. В Эстонии эти устройства есть, но детям с таким маленьким весом они не подходят. Начало лечения должно было быть немедленным, и врачи Таллиннской детской больницы связались со своими коллегами в Швеции, чтобы спасти жизнь маленькой девочки. Бригада реанимации той же ночью вылетела за Хермелиине и доставила ее на вертолете в университетскую детскую больницу Karolinska.

По первоначальному прогнозу, лечение Хермелиине продлится восемь дней, но этот срок может быть продлен. Прямые медицинские расходы покрывает Касса здоровья, но расходы на проезд, страховку, проживание и т.д. родителей ляжет на плечи семьи – к сожалению, так всегда бывает, когда ребенок нуждается в лечении в чужой стране. Часто эти расходы являются неожиданными и трудными для семьи; в большинстве случаев их невозможно точно спрогнозировать заранее, так как они во многом зависят от состояния ребенка и необходимости лечения. По оценкам, только авиабилеты, страховка, транспорт и проживание на месте будут стоить до 1000 евро, но эти расходы могут вырасти. Детский фонд и раньше поддерживал семьи в это трудное время, чтобы они могли быть рядом со своим больным ребенком. Сегодня мы просим помощи жертвователей, чтобы родители Хермелиине могли быстрее добраться до малышки.