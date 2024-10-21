21.10.2024, 17:14
В подвале частного дома в Раквере нашли тело женщины
Тело женщины было обнаружено вчера вечером в подвале частного дома в районе Тааравайну в Раквере.
„Для установления всех обстоятельств происшествия было возбуждено уголовное дело“, - сообщила пресс-секретарь прокуратуры Лийс Кассь.
Сообщается, что в доме, в подвале которого было обнаружено тело, жила бывшая спортивная журналистка и редактор молодежного раздела издания Virumaa Teataja Айви Парги. Она вышла на пенсию десять лет назад.
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