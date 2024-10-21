Большой теннисный вечер в Таллинне начнется с поединка молодых звезд и завершится матчем Марка Лаяля с французом

Вечер тенниса откроется матчем, в котором встретятся первые номера Эстонии и Украины в возрастной категории U12 — Элизавета Аникина и Мария Кочерженко.

В возрасте до 12 лет еще не ведется европейский рейтинг, однако эстонская теннисистка Элизавета Аникина в этом году выиграла несколько сильных турниров I категории Tennis Europe. В настоящее время она уже участвует в турнирах для игроков до 14 лет и также добилась успешных результатов на этих соревнованиях.

Сборная Украины девочек во главе с Марией Кочерженко в этом году одержала победу на турнире European Summer Cup. Этот турнир аналогичен командным соревнованиям, таким как Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг, но предназначен для детей.

Цель матча — познакомить зрителей с будущими талантами и продемонстрировать уровень игры лучших молодых теннисистов.

Программа мероприятия „Большой теннисный вечер 2“:

15:30 двери открываются

16:30 Матч юных теннисисток

18:30 Марк Лаял против артистичного француза Гаэля Монфиса

„Большой теннисный вечер 2“ организует Delfi Media. Билеты в продаже на Piletitasku.ee, купить можно ЗДЕСЬ.

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