Большой теннисный вечер в Таллинне начнется с поединка молодых звезд и завершится матчем Марка Лаяля с французом
21 ноября в Unibet Arena в Таллинне пройдет спортивное событие „Большой теннисный вечер 2“, в рамках которого первая ракетка Эстонии Марк Лайял (ATP 216) встретится с французской звездой Гаэлем Монфисом (ATP 41). Открытие вечера будет представлено матчем между молодыми талантливыми теннисистками.
Вечер тенниса откроется матчем, в котором встретятся первые номера Эстонии и Украины в возрастной категории U12 — Элизавета Аникина и Мария Кочерженко.
В возрасте до 12 лет еще не ведется европейский рейтинг, однако эстонская теннисистка Элизавета Аникина в этом году выиграла несколько сильных турниров I категории Tennis Europe. В настоящее время она уже участвует в турнирах для игроков до 14 лет и также добилась успешных результатов на этих соревнованиях.
Сборная Украины девочек во главе с Марией Кочерженко в этом году одержала победу на турнире European Summer Cup. Этот турнир аналогичен командным соревнованиям, таким как Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг, но предназначен для детей.
Цель матча — познакомить зрителей с будущими талантами и продемонстрировать уровень игры лучших молодых теннисистов.
Программа мероприятия „Большой теннисный вечер 2“:
15:30 двери открываются
16:30 Матч юных теннисисток
18:30 Марк Лаял против артистичного француза Гаэля Монфиса
„Большой теннисный вечер 2“ организует Delfi Media. Билеты в продаже на Piletitasku.ee, купить можно ЗДЕСЬ.
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