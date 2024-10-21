В предстоящие выходные в Таллинне пройдут рейды по сбору опасных отходов

По словам вице-мэра Маргот Роозе, сбор опасных отходов и пригодных для использования предметов является частью стремления города Таллинна сократить образование отходов и собирать их раздельно. „Жители столицы могут сдать ненужные, но всё ещё целые и пригодные предметы, а также опасные отходы, образовавшиеся в быту, в удобных местах недалеко от дома“, – отметила Роозе.

На сборочных маршрутах жители Таллинна могут бесплатно сдать опасные бытовые отходы, а также ненужные, но пригодные для использования вещи.

В ходе рейдов у жителей Таллинна будет возможность бесплатно, экологично и с удобством сдать опасные отходы, образовавшиеся в домашнем хозяйстве, а также ненужные, но пригодные к использованию вещи.

В каждом месте сбора горожан будут ждать два автомобиля: один – для опасных отходов и другой – для пригодных к использованию вещей. Время и место остановок автомобилей указаны на сайте Таллинна, а также в районных газетах и на сайтах районных управ.

В ходе рейдов у жителей города будет возможность снова пустить опасные отходы и ненужные вещи в оборот в виде материалов, благодаря чему они не окажутся в бытовых отходах или на природе. Опасные отходы направляются для переработки и возврата в виде материалов к обработчику – Epler & Lorenz AS. Пригодные к использованию вещи передаются Центру повторного использования, который создает условия для их дальнейшего использования. Описание опасных отходов и предметов, подлежащих повторному использованию, приведено на сайте Таллинна.

Крупные пригодные к использованию вещи (например, мебель) и исправные бытовые приборы (например, холодильники, плиты и т. д.) в ходе данных рейдов не принимаются. Их можно отвезти в помещения для вещей, предназначенных для повторного использования, которые находятся на станциях по приему отходов на Пальяссааре или в Пяэскюла, либо в магазины MTÜ Uuskasutuskeskus . В ноябре для жителей Таллинна пройдет кампания по бесплатному приему крупногабаритных отходов.