5 фактов об автоналоге, которые должен знать каждый получатель лизинга

Вступающий в силу со следующего года автоналог значительно увеличил продажи легковых автомобилей и интерес к лизингу. Вызывавший массу путаницы автоналог теперь стал понятнее, в том числе в отношении связанных с ним затрат для лизингополучателей.

Регистрационный сбор, как правило, платит лизингополучатель

Ежегодный налог на легковые и грузовые автомобили будет состоять из базовой части, зависящей от выбросов CO2 части, и полной массы автомобиля, а также будет зависеть от возраста транспортного средства. Регистрационный сбор необходимо уплатить до регистрации автомобиля в дорожном регистре, при этом основное значение тут имеют часть выбросов CO2, а также возраст автомобиля.

Оплата регистрационного сбора будет возложена на лизингополучателя, то есть на пользователя автомобиля. Однако продавец и покупатель могут договориться иначе и оставить обязательство оплаты за продавцом.

По оценке Департамента транспорта, средний регистрационный сбор составит менее 10% от стоимости автомобиля. Согласно закону, ставка регистрационного сбора будет увеличена в 2028 и 2031 годах.

В случае продажи автомобиля годовой налог не возвращается

Вне зависимости от того, когда будет приобретен автомобиль – в этом году или в последующие годы, уплачивать ежегодный налог придется все равно. Его обязано платить лицо, которое по состоянию на 1 января является ответственным пользователем автомобиля, то есть в случае лизингового автомобиля – лизингополучатель.

Если при продаже автомобиля деньги за предварительно оплаченный договор страхования можно вернуть, то в случае ежегодного автоналога этого не происходит. Собственник или ответственный пользователь, на которого по состоянию на 1 января возложена налоговая обязанность, должен оплатить всю сумму, и возврата ожидать не следует.

При окончании выплаты лизинга регистрационный сбор платить не нужно