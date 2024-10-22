22.10.2024, 09:35
Женщину, оправданную по обвинению в убийстве матери, но осужденную за кражу, могут досрочно освободить из тюрьмы
ФОТО: | Delfi Meedia
В понедельник Харьюский уездный суд обсудил досрочное освобождение Анны-Марии Садель, которая была оправдана в убийстве матери, но отбывает срок за грабеж и кражу. По словам прокурора, тюрьма поддерживает ее освобождение, однако суд огласит решение через неделю.
Анна-Мария Садель первоначально предстала перед судом по подозрению в убийстве своей матери, но в прошлом году была оправдана, поскольку доказательства не указывали на ее полную вину, и приговорена к четырем годам и двум месяцам тюремного заключения за грабеж и кражу.
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