Женщину, оправданную по обвинению в убийстве матери, но осужденную за кражу, могут досрочно освободить из тюрьмы

Анна-Мария Садель первоначально предстала перед судом по подозрению в убийстве своей матери, но в прошлом году была оправдана, поскольку доказательства не указывали на ее полную вину, и приговорена к четырем годам и двум месяцам тюремного заключения за грабеж и кражу.