ЧП и криминал
22.10.2024, 09:35

Женщину, оправданную по обвинению в убийстве матери, но осужденную за кражу, могут досрочно освободить из тюрьмы

 
Анна-Мария Садель
Анна-Мария Садель
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

В понедельник Харьюский уездный суд обсудил досрочное освобождение Анны-Марии Садель, которая была оправдана в убийстве матери, но отбывает срок за грабеж и кражу. По словам прокурора, тюрьма поддерживает ее освобождение, однако суд огласит решение через неделю.

Анна-Мария Садель первоначально предстала перед судом по подозрению в убийстве своей матери, но в прошлом году была оправдана, поскольку доказательства не указывали на ее полную вину, и приговорена к четырем годам и двум месяцам тюремного заключения за грабеж и кражу.

Садель подала в суд ходатайство о досрочном освобождении и представила суду доказательства того, что в тюрьме она участвовала в социальных программах и приобретала новые навыки. Например, прошла обучение вождению погрузчика и выучила эстонский язык, со второй попытки сдав языковой экзамен на уровень B1.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии