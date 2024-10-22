Государство не изменит акциз на упаковку. „Нельзя исключать, что предприятия пищевой промышленности повысят цены“

В конце сентября правительство представило госбюджет на 2025 год. Премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) особо подчеркнул, что до 2027-го у Эстонии будет стабильный бюджет и налоговый мир. „Новых налогов, кроме налога на безопасность, не будет“, - заверил глава правительства.

Министерство климата планировало изменить систему, на основании которой взимается акциз на упаковку. Эта идея была согласована в коалиционном договоре на 2023-2027 годы, но так и не была реализована. Хотя министерство утверждало, что речь идет не о новом налоге, а о реорганизация существующей системы, крупные производители продуктов питания придерживаются другого мнения.