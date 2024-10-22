22.10.2024, 09:16
Государство не изменит акциз на упаковку. „Нельзя исключать, что предприятия пищевой промышленности повысят цены“(3)
В ноябре Министерство климата вынесет на обсуждение законопроект по реформе сбора отходов, призванный улучшить ситуацию с их раздельным сбором и переработкой. В ходе реформы акциз на размещение на рынке упаковки установлен не будет.
В конце сентября правительство представило госбюджет на 2025 год. Премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) особо подчеркнул, что до 2027-го у Эстонии будет стабильный бюджет и налоговый мир. „Новых налогов, кроме налога на безопасность, не будет“, - заверил глава правительства.
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