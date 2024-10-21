ФОТО И ВИДЕО | Полиция продемонстрировала, как изменятся ее действия после принятия нового закона об охране общественного порядка

Министерство внутренних дел направило на согласование намерение о разработке поправок к закону об охране общественного порядка. Документ охватывает широкий круг вопросов, таких, как общественное пространство и публичные собрания, а также деятельность Департамента полиции и погранохраны.

МВД совместно с Департаментом полиции и погранохраны организовало демонстрационный день, чтобы объяснить и представить те части проекта постановления, которые касаются деятельности сотрудников полиции. На демонстрационный день были приглашены работники публичного сектора, депутаты Рийгикогу, а также представители средств массовой информации. Во время демонстрационного дня были представлены различные средства, о которых идет речь в документе. Для начала участникам демо-дня рассказали об использовании электрошокера, или электрошокового оружия, добровольцам предоставили возможность на собственной шкуре узнать, каково это - получить электрический разряд. Как позднее подтвердил доброволец, электрический разряд отбивает всяческое желание бунтовать.