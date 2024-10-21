21.10.2024, 12:30
ФОТО И ВИДЕО | Полиция продемонстрировала, как изменятся ее действия после принятия нового закона об охране общественного порядка(18)
Как новый закон об охране общественного порядка изменит работу полиции? Журналисты и работники публичного сектора узнали на собственном опыте.
Министерство внутренних дел направило на согласование намерение о разработке поправок к закону об охране общественного порядка. Документ охватывает широкий круг вопросов, таких, как общественное пространство и публичные собрания, а также деятельность Департамента полиции и погранохраны.
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