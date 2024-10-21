Индекс цен: больше всего повысились цены резиновых и пластмассовых изделий. А что подешевело?(5)
Индекс цен производителей промышленной продукции, который характеризуется изменением цен на производимую в Эстонии промышленную продукцию как для внутреннего рынка, так и на экспорт, в сентябре 2024 года снизился по сравнению с августом на 1,6% и по сравнению с сентябрем прошлого года на 0,5%.
По словам руководителя группы статистических цен производителей Департамента статистики Эвели Шокман, по сравнению с сентябрем 2023 года на индекс более всего повлияло снижение цен в производстве электро- и теплоэнергии, а также топливных масел. „Противоположное влияние на индекс оказало повышение цен в производстве изделий из древесины и в деревообработке, в услугах по ремонту машин и оборудования, а также в производстве электронного оборудования. В обрабатывающей промышленности повышение цен составило 0,8%, снижение цен в производстве продуктов питания — 0,8%“, — отметила Шокман.
В сравнении с августом этого года в сентябре на индекс более всего повлияло снижение цен в производстве электро- и теплоэнергии, а также топливных масел. Кроме того, на индекс повлияло повышение цен в производстве продуктов питания, пластмассовых изделий и торфа.
Индекс цен на экспортную продукцию в сентябре снизился по сравнению с августом на 1,2%. Более всего снизились цены электроэнергии, нефтепродуктов, а также бумаги и изделий из бумаги. При этом более всего повысились цены резиновых и пластмассовых изделий, цены в горнодобывающей промышленности и цены строительных материалов. По сравнению с сентябрем 2023 года индекс цен на экспортную продукцию снизился на 1,1%.
Индекс цен на импортную продукцию в сентябре снизился по сравнению с августом на 2,0%. Более всего снизились цены электроэнергии, нефтепродуктов, а также химикатов и химической продукции. При этом наиболее повысились цены изделий из металла, резиновых и пластмассовых изделий, а также одежды. По сравнению с сентябрем 2023 года индекс цен на импортную продукцию снизился на 1,8%.
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