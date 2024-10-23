Новости Эстонии
23.10.2024, 09:30

СПРАШИВАЕТ ЧИТАТЕЛЬ | Могут ли оштрафовать за вывоз яблок в лес?

 
Яблочное изобилие.
Яблочное изобилие.
ФОТО: Mari Luud | Õhtuleht

У меня большой яблоневый сад, и, конечно, каждый год остается много плодов. Я всегда отвозил их в лес, и до сих пор мне не попадалось никакой информации о том, что этого делать нельзя. Однако теперь моя дочь предупредила меня, что это запрещено и карается штрафом. Так что же мне делать с яблоками, которые мы не успеваем съесть и переработать?

Как сказала изданию Maaleht заведующая бюро отходов Департамента окружающей среды Хелен Акенпярг, отходы ни в коем случае нельзя выбрасывать в лесу, это касается яблок и других сельхозпродуктов. „Садовые отходы нельзя вывозить в лес, оставлять в кустарнике или на пустыре, поскольку это связано с риском распространения инвазивных видов и садовых вредителей“, - пояснила она.

Гниющие яблоки, грудой сваленные на опушке леса, представляют собой идеальную среду для питания и размножения испанских слизней. Вместе с яблоками в лес может попасть и другая растительная масса, например, семена недотроги желёзконосной и канадского золотарника. Эти виды являются для Эстонии чужеродными, одними из наиболее агрессивных и злостных инвазивных видов, которые настолько хорошо себя здесь чувствуют, что некоторые местные виды вынуждены отступать.

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