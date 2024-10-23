23.10.2024, 09:30
СПРАШИВАЕТ ЧИТАТЕЛЬ | Могут ли оштрафовать за вывоз яблок в лес?
ФОТО: | Õhtuleht
У меня большой яблоневый сад, и, конечно, каждый год остается много плодов. Я всегда отвозил их в лес, и до сих пор мне не попадалось никакой информации о том, что этого делать нельзя. Однако теперь моя дочь предупредила меня, что это запрещено и карается штрафом. Так что же мне делать с яблоками, которые мы не успеваем съесть и переработать?
Как сказала изданию Maaleht заведующая бюро отходов Департамента окружающей среды Хелен Акенпярг, отходы ни в коем случае нельзя выбрасывать в лесу, это касается яблок и других сельхозпродуктов. „Садовые отходы нельзя вывозить в лес, оставлять в кустарнике или на пустыре, поскольку это связано с риском распространения инвазивных видов и садовых вредителей“, - пояснила она.
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