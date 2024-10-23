СПРАШИВАЕТ ЧИТАТЕЛЬ | Могут ли оштрафовать за вывоз яблок в лес?

У меня большой яблоневый сад, и, конечно, каждый год остается много плодов. Я всегда отвозил их в лес, и до сих пор мне не попадалось никакой информации о том, что этого делать нельзя. Однако теперь моя дочь предупредила меня, что это запрещено и карается штрафом. Так что же мне делать с яблоками, которые мы не успеваем съесть и переработать?