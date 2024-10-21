Директора школ: переход на эстонский язык обучения сложнее дается в четвертых классах

„О результатах рано говорить. Учителя привыкают, ребята привыкают. Учителя также ищут подходы, как работать. Сначала учителя первых и четвертых классов все-таки при обучении делают акцент на освоении языкового сегмента. Потому что, если ребенок не владеет языком, то давать ему термины, которые не понимает ни на родном, ни на эстонском языке, неэффективно“, - сказал директор Ляэнемереской гимназии Денис Преснецов.

„Конечно, подытожить очень сложно. Сказать, что в общем все хорошо, также нельзя. Детей можно разделить на несколько категорий. Есть те, у кого действительно все хорошо, они особо не чувствуют перехода на эстонский язык обучения. Есть дети, которые без помощи взрослых не могут справиться с переходом. И те дети, которые нуждаются в специализированной поддержке, в том числе и со стороны работников опорной системы“, - отметил директор Тынисмяэской реальной школы Андрей Канте.

Однако один вывод все же напрашивается уже на первом этапе перехода на эстоноязычное обучение.

Как отмечают в школах, переход сложнее дается именно в четвертых классах, поскольку у детей уже имеется база, правда, на русском языке.

„Конечно, учащимся четвертых классов переход так или иначе сложный по той причине, что дети изучают предметы на эстонском языке, а уже есть база на родном языке. Сам лексикон, словарный запас не поспевает за теми надобностями, поэтому им приходится прилагать в два раза больше усилий, чем первоклашкам“, - подчеркнул Канте.Кроме того, темп обучения в четвертых классах ниже из-за того, что учитель-предметник стал теперь и учителем языка. К этому надо привыкнуть не только учителям, но и самим детям, для многих из которых эстонская речь раньше звучала только на уроках эстонского языка. И с другим учителем.