ЧП и криминал
20.10.2024, 21:20

Мужчина погиб от отравления угарным газом

 
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В воскресенье, 20 октября, в поселке Поотси города Пярну в результате отравления угарным газом скончался мужчина.

20 октября в 17:20 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в доме в деревне Поотси города Пярну полная комната гари, а на полу лежит мужчина без сознания. Добравшись до дома, женщина открыла окна, чтобы проветрить комнату, и попыталась вывести супруга из дома, чтобы подышать свежим воздухом, но это ей не удалось.

Прибывшим на место спасателям удалось вытащить пострадавшего из помещения и немедленно начать реанимационные мероприятия. К сожалению, жизнь мужчины спасти не удалось. В доме был работающий дымовой датчик.

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Из-за преждевременно закрытой задвижки в помещение может проникнуть невидимый и непахнущий ядовитый угарный газ, который смертельно опасен и может быть обнаружен только с помощью датчика угарного газа. Задвижку не следует закрывать до тех пор, пока дрова полностью не сгорят.

Датчик угарного газа обязательно нужно устанавливать во всех домах, где есть печное отопление, плита, камин, котел или газовое оборудование, подключенное к дымоходу. Обычный датчик дыма не поможет в обнаружении угарного газа.

В отличие от датчика дыма, который устанавливается на потолке, датчик угарного газа крепится примерно на метр от пола, и при его установке необходимо следовать инструкциям производителя.

„Если вы подозреваете отравление угарным газом, чувствуете себя неоправданно плохо, у вас кружится голова и тошнота, немедленно откройте все окна и двери для проветривания. Если симптомы не исчезают, обязательно позвоните по номеру экстренной помощи 112 и выйдите на свежий воздух“, - сообщили спасатели.

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