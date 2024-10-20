Мужчина погиб от отравления угарным газом

Спасательный департамент: не закрывайте заслонку печи слишком рано!

Из-за преждевременно закрытой задвижки в помещение может проникнуть невидимый и непахнущий ядовитый угарный газ, который смертельно опасен и может быть обнаружен только с помощью датчика угарного газа. Задвижку не следует закрывать до тех пор, пока дрова полностью не сгорят.

Датчик угарного газа обязательно нужно устанавливать во всех домах, где есть печное отопление, плита, камин, котел или газовое оборудование, подключенное к дымоходу. Обычный датчик дыма не поможет в обнаружении угарного газа.

В отличие от датчика дыма, который устанавливается на потолке, датчик угарного газа крепится примерно на метр от пола, и при его установке необходимо следовать инструкциям производителя.