20.10.2024, 21:20
Мужчина погиб от отравления угарным газом
ФОТО: | Delfi Meedia
В воскресенье, 20 октября, в поселке Поотси города Пярну в результате отравления угарным газом скончался мужчина.
20 октября в 17:20 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в доме в деревне Поотси города Пярну полная комната гари, а на полу лежит мужчина без сознания. Добравшись до дома, женщина открыла окна, чтобы проветрить комнату, и попыталась вывести супруга из дома, чтобы подышать свежим воздухом, но это ей не удалось.
Прибывшим на место спасателям удалось вытащить пострадавшего из помещения и немедленно начать реанимационные мероприятия. К сожалению, жизнь мужчины спасти не удалось. В доме был работающий дымовой датчик.
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