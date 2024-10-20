ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Новая неделя принесет ливни и порывистый ветер

В понедельник (21.10) очень активная ложбина низкого давления достигнет Норвежского моря из Атлантики, расширяясь своим краем над северными и центральными частями Скандинавии и Финляндии. Более плотная область осадков еще не достигнет Балтийского моря, но исключать отдельные кратковременные ливни в течение дня нельзя. В наших прибрежных водах усилится южный и юго-западный ветер (5-12 м/с, у побережья порывами до 18 м/с). Температура воздуха ночью 1..7°С, на побережье, подверженном юго-западному ветру, до 10°С, днем ​​9..14°С.

Во вторник (22.10) низкое давление переместится из Норвежского моря в сторону Нордкапа. Днем островов достигнут дождевые облака, к вечеру осадки станут более масштабными. Будет дуть сильный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью 7..12°С, днем ​​10..14°С.

Среда (23.10) пройдет на южной границе низкого давления, перемещающегося над Нордкапом, ожидаются ливняи и очень сильный юго-западный и западный ветер, порывами до 20 м/с. Температура воздуха ночью 5-9°С, на побережье до 11°С, днем ​​9-12°С.

В четверг (24.10) новая область пониженного давления достигнет Норвежского моря, а в сфере его влияния окажутся северные районы Скандинавии и Финляндии. Вдоль Балтийского моря с юга усилится влияние области высокого давления. На границе двух зон давления будут дуть сильные юго-западные и западные ветры силой 5-11, порывами до 15 м/с. Вероятность дождя низкая, но на северном побережье небольшой дожь возможен. Температура воздуха ночью 2..7°С, на побережье до 11°С, днем ​​11..13°С.

В пятницу (25.10) область высокого давления переместится в сторону Беларуси, а на ее северо-западной окраине вероятность дождя в Эстонии сравнительно невелика ( в пределах ~25%). Будет дуть сильный юго-западный и южный ветер. Температура воздуха ночью 3..8°С, на побережье до 11°С, днем ​​10..13°С.

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