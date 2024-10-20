Четыре инновационных проекта получили одобрение в программе Test in Tallinn
Таллинн предлагает как эстонским, так и международным предприятиям возможность тестировать в городе продукты и услуги, разработанные для концепции умного города. В последнем раунде программы Test in Tallinn, который прошел 16 октября, были отобраны четыре проекта из пяти, которые получат возможность провести испытания в столице.
Вице-мэр Маргот Роозе подчеркнула, что одной из приоритетных задач Таллинна является создание благоприятной среды, в которой предприятия из разных стран смогут эффективно тестировать инновационные технологии. „В рамках проекта Test in Tallinn мы приглашаем как местные, так и зарубежные компании тестировать умные решения в городской среде Таллинна. Это позволяет горожанам получать выгоду от новейших технологий, а предприятиям – обратную связь о сильных сторонах и потенциале развития их продуктов и услуг, – отметила Роозе. – Таллинн сделал шаг вперед по сравнению со многими другими городами, вовлекая в тестирование не только городские учреждения, но и, при необходимости, например, спортивные клубы или предприятия, такие как AS Tallinna Sadam и AS Tallinna Lennujaam“.
По словам эксперта по инновациям Центра предпринимательства Таллиннского центра стратегического управления Марка-Эмиля Таливере, все больше международных предприятий, включая технологические стартапы, основанные э-резидентами Эстонии, стремятся использовать инфраструктуру города для тестирования. „С каждым раундом конкурсные продукты и услуги становятся все более разнообразными. На этот раз активное участие в испытаниях новых решений смогут принять не только жители города, но и его гости“, – сказал Таливере.
На сегодняшний день в рамках программы Test in Tallinn было запущено 25 инновационных проектов. В последнем раунде одобрены следующие проекты: сеть сенсоров для обнаружения дронов, программное обеспечение для монтажа спортивных видео, технология цифровизации зданий и строительных площадок, а также решение для перевозки багажа на велосипедах и самокатах.
Эстонская компания HexTech Solutions с помощью своей сети сенсоров для обнаружения дронов намерена развивать технологию защиты от имитаций (спуфинга) как для гражданских, так и для военных дронов, фиксировать движение дронов в воздухе и тестировать устойчивость оборудования к погодным условиям.
Итальянское предприятие TheBellboy S.R.L. планирует протестировать в Таллинне решение, позволяющее использовать велосипеды и электросамокаты для перевозки ручной клади, предлагая устойчивое решение для решения проблемы первой и последней мили (т.е. возрастающей сложности организации доставок в городах с большой плотностью населения) при транспортировке пассажиров между аэропортами, портами и вокзалами.
Эстонская компания SoFutu работает над программой VisioTag, которая ускоряет и улучшает процесс обработки видео. Компания намерена привлечь к тестированию спортивных аналитиков, медиапроизводителей и создателей контента для усовершенствования своего продукта.
Предприятие Sensori Systems из Новой Зеландии хочет протестировать облачное решение (SaaS) для точной документации зданий и стройплощадок с помощью 3D-данных и фотографий. Это позволит упростить и ускорить процесс цифровизации объектов.
Таллинн поддерживает тестирование инновационных проектов в городской среде сроком до 12 месяцев. Город помогает в поиске подходящих площадок (городские участки, здания), а также обеспечивает взаимодействие с необходимыми департаментами и контактными лицами для валидации и реализации проектов. По возможности предоставляются открытые данные, необходимые для проведения тестов.
Заявки на участие в программе Test in Tallinn можно подавать в любое время, комиссия по инновациям ежеквартально собирается для выбора новых проектов. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.tallinnovation.ee.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.