Четыре инновационных проекта получили одобрение в программе Test in Tallinn

Вице-мэр Маргот Роозе подчеркнула, что одной из приоритетных задач Таллинна является создание благоприятной среды, в которой предприятия из разных стран смогут эффективно тестировать инновационные технологии. „В рамках проекта Test in Tallinn мы приглашаем как местные, так и зарубежные компании тестировать умные решения в городской среде Таллинна. Это позволяет горожанам получать выгоду от новейших технологий, а предприятиям – обратную связь о сильных сторонах и потенциале развития их продуктов и услуг, – отметила Роозе. – Таллинн сделал шаг вперед по сравнению со многими другими городами, вовлекая в тестирование не только городские учреждения, но и, при необходимости, например, спортивные клубы или предприятия, такие как AS Tallinna Sadam и AS Tallinna Lennujaam“.