Четыре инновационных проекта получили одобрение в программе Test in Tallinn

Вице-мэр Маргот Роозе подчеркнула, что одной из приоритетных задач Таллинна является создание благоприятной среды, в которой предприятия из разных стран смогут эффективно тестировать инновационные технологии. „В рамках проекта Test in Tallinn мы приглашаем как местные, так и зарубежные компании тестировать умные решения в городской среде Таллинна. Это позволяет горожанам получать выгоду от новейших технологий, а предприятиям – обратную связь о сильных сторонах и потенциале развития их продуктов и услуг, – отметила Роозе. – Таллинн сделал шаг вперед по сравнению со многими другими городами, вовлекая в тестирование не только городские учреждения, но и, при необходимости, например, спортивные клубы или предприятия, такие как AS Tallinna Sadam и AS Tallinna Lennujaam“.

По словам эксперта по инновациям Центра предпринимательства Таллиннского центра стратегического управления Марка-Эмиля Таливере, все больше международных предприятий, включая технологические стартапы, основанные э-резидентами Эстонии, стремятся использовать инфраструктуру города для тестирования. „С каждым раундом конкурсные продукты и услуги становятся все более разнообразными. На этот раз активное участие в испытаниях новых решений смогут принять не только жители города, но и его гости“, – сказал Таливере.

На сегодняшний день в рамках программы Test in Tallinn было запущено 25 инновационных проектов. В последнем раунде одобрены следующие проекты: сеть сенсоров для обнаружения дронов, программное обеспечение для монтажа спортивных видео, технология цифровизации зданий и строительных площадок, а также решение для перевозки багажа на велосипедах и самокатах.

Эстонская компания HexTech Solutions с помощью своей сети сенсоров для обнаружения дронов намерена развивать технологию защиты от имитаций (спуфинга) как для гражданских, так и для военных дронов, фиксировать движение дронов в воздухе и тестировать устойчивость оборудования к погодным условиям.