Почему учителя возвращаются в профессию?

11 лет трудилась ведущим специалистом по контролю в Таллиннском горсобрании – партийные приказы меня не интересовали, я смотрела лишь за соблюдением законов – это самый верный путь, на мой взгляд. Следующим местом работы стал для меня Союз авторов Эстонии, где я защищала авторские права композиторов. Именно в то время я почувствовала, что мне будто чего-то не хватает. Когда ты уже в таком возрасте (а мне 52), возникает желание что-то отдавать. Сначала я думала, что пойду в детский сад, но два-три года назад, когда в обществе началась вся эта риторика по поводу перевода русских школ на эстонский язык обучения, я решила, что выберу бывшую русскую школу. Так я оказалась в Махтраской основной школе и стала работать учителем начальных классов.

Два года, с 1996-го по 1998-й, стажировалась в МГИМО в Москве. Вернувшись, работала дипломатом в МИДе, потом – руководителем маркетингового отдела в Академической библиотеке Таллиннского университета.

В МИД меня как перспективного сотрудника отправили учиться в США, на курсы в Стэнфордский университет. По возвращении я уже могла организовывать государственные визиты – президента, премьер-министра и других наших министров – в другие страны.

Закончив учебу, я работала на Эстонской железной дороге в администрации, когда увидела объявление, что ищут человека на должность секретаря вице-канцлера Рауля Мялка в МИД. Конкурс был – 64 человека на место. После трех этапов конкурса взяли в итоге меня.

Шел 94-й год, сложное время для всех – все пытались заработать. Мне тогда было 22 года, и я – не исключение, как и многие другие молодые люди, я хотела учиться за рубежом, чтобы затем найти себе хорошую работу. Я чувствовала, что еще не готова учить детей, не готова морально вернуться на работу в детдом или пойти педагогом в школу или детский сад.

– В 1994 году я окончила университет по специальности „школьная педагогика, учитель психологии“. Еще во время учебы я устроилась на лето работать в детдом – у меня была группа детей от 3 до 18 лет. Дети были разные, некоторые ходили в спецшколу. И мы, педагоги и психологи, занимались их развитием – так, что впоследствии многие из них учились в обычных школах.

Марика Плооман – вот уже год учитель младших классов в Махтраской основной школе. Педагог по профессии, она сделала блестящую карьеру в другой сфере и могла бы там и остаться, но выбрала школу.

– Да, это проблема всех учителей. Порой вижу, что педагог идет в учительскую и плачет. Я и сама была в такой же ситуации. Иногда надо просто постоять рядом, чтобы человек почувствовал поддержку. Да, когда дети нехорошо себя ведут, становится грустно. А причина в том, что слишком много дети сидят в телефонах и оттого зачастую не понимают, что реальность, а что нет. Они не умеют общаться. Или слишком мало с детьми занимаются дома. Они читают мало книг или вообще не читают на родном языке.

Европейской и американской культуре тоже уделяем внимание. Например, дети знают, что скоро придет Хэллоуин – этот праздник пользуется у нас огромной популярностью. Если Рождество, то мы празднуем и европейское – отмечаем все адвенты, готовим подарки, но не забываем и про русское. Мы празднуем русскую и эстонскую Масленицу, рисуем открытки и картинки к Пасхе – как католической, так и православной. Мы уважаем и европейские, и эстонские, и русские праздники, изучаем национальную одежду разных народов. Детям это нравится

В сентябре провели урок на острове Аэгна – изучали растения и деревья. Поездка на катере для детей – уже событие! Также я рассказываю им о традициях и обычаях – не только Эстонии, но и других стран Европы и в том числе России – я хочу, чтобы они не забыли русские сказки, чтобы знали русскую литературу. Если ставлю им музыку, то это не только, например, Вивальди, но и Чайковский. Потому что это их культура, и они должны ее знать.

Например, недавно ездили в природный парк Матсалу, изучали там птиц, ходим в театры и даже на рынок Балтийского вокзала – везде мы проводим уроки. Практикуемся спрашивать по-эстонски, считать, покупать, учим названия продуктов.

– Мне дали второй класс. До меня у них уже было два учителя, но оба ушли – это на детей очень влияет, особенно на маленьких. Им трудно. Дети – из разных семей, некоторым оказывают поддержку через Rajaleidja, есть дети с Украины – в общем, у каждого свои проблемы. Плюс все на эстонском, которого они не понимали. Но все большие молодцы, они очень талантливые. Правда, над дисциплиной нужно будет еще поработать. И, конечно, очень много детьми заниматься. В плане учебы с каждым годом становится все сложнее, но мы пытаемся.

– Конечно! Дисциплина в два раза улучшилась, успехи есть. Я хочу, чтобы мои дети участвовали в олимпиадах по математике! В прошлом году семь человек приняли участие в олимпиадах. Получили первый опыт. Это очень важно, чтобы в будущем они были конкурентоспособны. В учебных заведениях сейчас очень большие конкурсы. Мы не знаем, что будет дальше с экономикой в стране, поэтому нужно учиться – и эстонский учить, и математику, и английский, и другие предметы.

С окончанием уроков в школе работа учителя не заканчивается. Нужно подготовиться к следующему дню, заполнить e-kool, пообщаться с родителями, отдельно позаниматься с детьми – ведь они не на одном уровне. Оценки мы не ставим, но я должна все письменно расписать про каждого – что хорошо, что плохо, что еще нужно развивать. Кроме того, учитель должен постоянно заниматься собственным образованием. Иной раз мой день заканчивается около полуночи. Но я вижу успехи своих учеников – меня это мотивирует.

Кроме того, должна быть меньше нагрузка. У врача ведь есть рядом медсестра, учителю тоже нужен такой помощник!

В-третьих, не хватает одного, универсального, учебника. Мы можем использовать разные учебники, но чтобы был у нас один учебник – это мечта.

– Сейчас еще нет (смеется). Хотя бывали моменты, когда хотелось плакать, и я плакала… Иногда я не знаю, что делать, как развивать ребенка, чтобы проявить его интерес к учебе. Но энергия еще осталась, я оптимист! И каждое утро, несмотря ни на что, я иду на работу.

Иногда мне кажется, что мы учим не только детей, но и их родителей. Это знак нового времени.

– Я иногда говорю на родительском собрании: ребенок – зеркало семьи. Поступающая через телевидение и интернет информация влияет и на взрослых, и на детей. Все, что происходит дома, ребенок несет в школу. Мы должны все-таки заниматься с детьми. Если вместо этого даешь ребенку телефон, то начинаются проблемы в школе.

Я согласилась, хотя была абсолютно не знакома с этой профессией. Не знала даже, чего ожидать и как вести уроки.

И вот однажды мой знакомый сказал, что в школу в Кохтла-Ярве ищут учителя английского языка на время декретного отпуска предыдущей учительницы.

До того, как я первый раз попала в школу, я успела попробовать себя в разных сферах деятельности – от личного помощника до суши-шефа в ресторане.

„По образованию я русско-английский переводчик и никогда бы не подумала, что буду работать в школе.

– Самое главное – не надо бояться эстонского. Если дома нервозная атмосфера, то и детям страшно. Любые, в том числе политические, настроения в семье ребенок выражает в школе. Нужно все спокойнее воспринимать. И обществу тоже нужно быть более спокойным… Мы учимся. Я все это тоже пережила, мы поговорили об этом с родителями на собрании, и они все поняли. Для ребенка самое важное – дом и школа, безопасность. Нужно сохранять спокойствие, хорошую атмосферу в семье. Ребенок должен хорошо питаться, вовремя ложиться спать и хорошо высыпаться; должен учиться, а младшие дети в детском саду или школе – много играть. Много двигаться – на улице или посещать кружки, если возможно. Детей нужно приобщать к домашним делам (уборка, поход в магазин и т.д). Обязательно общаться в семье и интересоваться, что нравится ребенку, как прошел день. Вместе читать или ходить на рыбалку. Это простые вещи, но иногда родители о них забывают. Не будем забывать о простых вещах. Как в пословице: что посеешь, то и пожнешь.

– Я бы хотела, чтобы темп в переходе на эстоноязычное образование был бы чуть медленнее. Это поможет и взрослым, и детям. Не нужно гнать. Все должно проходить более спокойно. И то, что сейчас происходит, должно было начаться еще 10–15 лет назад. Человек есть человек, на все нужно время.

После этих двух лет в школе я категорически не хотела продолжать работу учителем и ушла в развитие своего блога, занялась фотографией. Но, как мы все понимаем, эти сферы не такие стабильные, поэтому через пять лет работы на себя я почувствовала желание иметь постоянную работу, а фото и блог оставить как хобби и дополнительный заработок.

И как только я об этом задумалась, вселенная сама предоставила мне эту возможность.

Случайно, через приятельницу, я узнала, что в школу срочно требуется учитель английского языка. Решила, что пойду на полставки, а в итоге согласилась на полную.

На этот раз я знала, чего мне ожидать, но, честно признаюсь, в первый день очень нервничала и не могла уснуть всю ночь. Ведь моя школа очень большая – только коллектив у нас больше 100 человек. Было страшно – как вольюсь в такой большой коллектив? И, самое главное, беспокоилась, найдем ли общий язык с учениками.

Но мы нашли! У меня учатся самые классные ребята, которых я очень люблю. И у меня замечательные коллеги!

Конечно, сложности есть, как и в любой другой профессии. Это только на первый взгляд кажется, что у учителей короткий день, еще и каникулы в придачу, но в реальности ты работаешь с 8:00 до 16:00 иногда без возможности пообедать или спокойно выпить чашку кофе, приходишь без сил домой… А там еще проверка работ, подготовка к урокам и куча административной работы.

Но я ни о чем не жалею. Ведь несмотря на то, что работа с детьми и подростками очень энерго- и эмоционально затратная, я получаю много положительных эмоций от общения с ними. Мне интересно, чем они живут, чем увлекаются и как размышляют. Помимо школьной программы мы выполняем творческие задания и стараемся на практике развивать язык.

Не только я учу их, но и они учат меня чему-то новенькому каждый день. Это очень классно“.

Красота спасет мир

Мария Рыук,

учитель искусства, труда и технологии в Ласнамяэской гимназии