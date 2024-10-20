Почему учителя возвращаются в профессию?(7)
Реформа образования потребовала привлечения новых кадров. Как известно, в мотивации зарплата играет не последнюю роль, но и не главную – особенно в педагогике. „МК-Эстония“ поговорила с теми, кто вернулся к профессии учителя после работы в других сферах. Каждый из них прошел уникальный путь, решив вновь посвятить себя обучению детей. Эти люди рассказали о своих мотивах, трудностях и радостях.
Марика Плооман – вот уже год учитель младших классов в Махтраской основной школе. Педагог по профессии, она сделала блестящую карьеру в другой сфере и могла бы там и остаться, но выбрала школу.
– Как развивался ваш трудовой путь, почему вы решили вернуться в педагогику?
– В 1994 году я окончила университет по специальности „школьная педагогика, учитель психологии“. Еще во время учебы я устроилась на лето работать в детдом – у меня была группа детей от 3 до 18 лет. Дети были разные, некоторые ходили в спецшколу. И мы, педагоги и психологи, занимались их развитием – так, что впоследствии многие из них учились в обычных школах.
Шел 94-й год, сложное время для всех – все пытались заработать. Мне тогда было 22 года, и я – не исключение, как и многие другие молодые люди, я хотела учиться за рубежом, чтобы затем найти себе хорошую работу. Я чувствовала, что еще не готова учить детей, не готова морально вернуться на работу в детдом или пойти педагогом в школу или детский сад.
Закончив учебу, я работала на Эстонской железной дороге в администрации, когда увидела объявление, что ищут человека на должность секретаря вице-канцлера Рауля Мялка в МИД. Конкурс был – 64 человека на место. После трех этапов конкурса взяли в итоге меня.
В МИД меня как перспективного сотрудника отправили учиться в США, на курсы в Стэнфордский университет. По возвращении я уже могла организовывать государственные визиты – президента, премьер-министра и других наших министров – в другие страны.
Два года, с 1996-го по 1998-й, стажировалась в МГИМО в Москве. Вернувшись, работала дипломатом в МИДе, потом – руководителем маркетингового отдела в Академической библиотеке Таллиннского университета.
11 лет трудилась ведущим специалистом по контролю в Таллиннском горсобрании – партийные приказы меня не интересовали, я смотрела лишь за соблюдением законов – это самый верный путь, на мой взгляд. Следующим местом работы стал для меня Союз авторов Эстонии, где я защищала авторские права композиторов. Именно в то время я почувствовала, что мне будто чего-то не хватает. Когда ты уже в таком возрасте (а мне 52), возникает желание что-то отдавать. Сначала я думала, что пойду в детский сад, но два-три года назад, когда в обществе началась вся эта риторика по поводу перевода русских школ на эстонский язык обучения, я решила, что выберу бывшую русскую школу. Так я оказалась в Махтраской основной школе и стала работать учителем начальных классов.
– Сразу удалось найти общий язык с учениками?
– Мне дали второй класс. До меня у них уже было два учителя, но оба ушли – это на детей очень влияет, особенно на маленьких. Им трудно. Дети – из разных семей, некоторым оказывают поддержку через Rajaleidja, есть дети с Украины – в общем, у каждого свои проблемы. Плюс все на эстонском, которого они не понимали. Но все большие молодцы, они очень талантливые. Правда, над дисциплиной нужно будет еще поработать. И, конечно, очень много детьми заниматься. В плане учебы с каждым годом становится все сложнее, но мы пытаемся.
Например, недавно ездили в природный парк Матсалу, изучали там птиц, ходим в театры и даже на рынок Балтийского вокзала – везде мы проводим уроки. Практикуемся спрашивать по-эстонски, считать, покупать, учим названия продуктов.
В сентябре провели урок на острове Аэгна – изучали растения и деревья. Поездка на катере для детей – уже событие! Также я рассказываю им о традициях и обычаях – не только Эстонии, но и других стран Европы и в том числе России – я хочу, чтобы они не забыли русские сказки, чтобы знали русскую литературу. Если ставлю им музыку, то это не только, например, Вивальди, но и Чайковский. Потому что это их культура, и они должны ее знать.
Европейской и американской культуре тоже уделяем внимание. Например, дети знают, что скоро придет Хэллоуин – этот праздник пользуется у нас огромной популярностью. Если Рождество, то мы празднуем и европейское – отмечаем все адвенты, готовим подарки, но не забываем и про русское. Мы празднуем русскую и эстонскую Масленицу, рисуем открытки и картинки к Пасхе – как католической, так и православной. Мы уважаем и европейские, и эстонские, и русские праздники, изучаем национальную одежду разных народов. Детям это нравится
Моя цель и цель нашей школы – развивать детей, поэтому проектов много.
– Как считаете, почему учителя выгорают? Как это можно изменить?
– Да, это проблема всех учителей. Порой вижу, что педагог идет в учительскую и плачет. Я и сама была в такой же ситуации. Иногда надо просто постоять рядом, чтобы человек почувствовал поддержку. Да, когда дети нехорошо себя ведут, становится грустно. А причина в том, что слишком много дети сидят в телефонах и оттого зачастую не понимают, что реальность, а что нет. Они не умеют общаться. Или слишком мало с детьми занимаются дома. Они читают мало книг или вообще не читают на родном языке.
– Можно ли исправить ситуацию с помощью родителей?
– Я иногда говорю на родительском собрании: ребенок – зеркало семьи. Поступающая через телевидение и интернет информация влияет и на взрослых, и на детей. Все, что происходит дома, ребенок несет в школу. Мы должны все-таки заниматься с детьми. Если вместо этого даешь ребенку телефон, то начинаются проблемы в школе.
Иногда мне кажется, что мы учим не только детей, но и их родителей. Это знак нового времени.
– Не жалеете, что выбрали для работы школу?
– Сейчас еще нет (смеется). Хотя бывали моменты, когда хотелось плакать, и я плакала… Иногда я не знаю, что делать, как развивать ребенка, чтобы проявить его интерес к учебе. Но энергия еще осталась, я оптимист! И каждое утро, несмотря ни на что, я иду на работу.
– Что могло бы помочь учителям не выгорать?
– Во-первых, родители должны тоже заниматься с детьми. Чтобы было общее понимание этого процесса.
Во-вторых, темп должен быть помедленнее, если мы говорим о бывших русских школах.
В-третьих, не хватает одного, универсального, учебника. Мы можем использовать разные учебники, но чтобы был у нас один учебник – это мечта.
Кроме того, должна быть меньше нагрузка. У врача ведь есть рядом медсестра, учителю тоже нужен такой помощник!
С окончанием уроков в школе работа учителя не заканчивается. Нужно подготовиться к следующему дню, заполнить e-kool, пообщаться с родителями, отдельно позаниматься с детьми – ведь они не на одном уровне. Оценки мы не ставим, но я должна все письменно расписать про каждого – что хорошо, что плохо, что еще нужно развивать. Кроме того, учитель должен постоянно заниматься собственным образованием. Иной раз мой день заканчивается около полуночи. Но я вижу успехи своих учеников – меня это мотивирует.
– Чувствуете отдачу от детей? Есть ощущение, что все не зря?
– Конечно! Дисциплина в два раза улучшилась, успехи есть. Я хочу, чтобы мои дети участвовали в олимпиадах по математике! В прошлом году семь человек приняли участие в олимпиадах. Получили первый опыт. Это очень важно, чтобы в будущем они были конкурентоспособны. В учебных заведениях сейчас очень большие конкурсы. Мы не знаем, что будет дальше с экономикой в стране, поэтому нужно учиться – и эстонский учить, и математику, и английский, и другие предметы.
– Что можно улучшить в организации процесса учебы?
– Я бы хотела, чтобы темп в переходе на эстоноязычное образование был бы чуть медленнее. Это поможет и взрослым, и детям. Не нужно гнать. Все должно проходить более спокойно. И то, что сейчас происходит, должно было начаться еще 10–15 лет назад. Человек есть человек, на все нужно время.
– Что вы посоветовали бы родителям?
– Самое главное – не надо бояться эстонского. Если дома нервозная атмосфера, то и детям страшно. Любые, в том числе политические, настроения в семье ребенок выражает в школе. Нужно все спокойнее воспринимать. И обществу тоже нужно быть более спокойным… Мы учимся. Я все это тоже пережила, мы поговорили об этом с родителями на собрании, и они все поняли. Для ребенка самое важное – дом и школа, безопасность. Нужно сохранять спокойствие, хорошую атмосферу в семье. Ребенок должен хорошо питаться, вовремя ложиться спать и хорошо высыпаться; должен учиться, а младшие дети в детском саду или школе – много играть. Много двигаться – на улице или посещать кружки, если возможно. Детей нужно приобщать к домашним делам (уборка, поход в магазин и т.д). Обязательно общаться в семье и интересоваться, что нравится ребенку, как прошел день. Вместе читать или ходить на рыбалку. Это простые вещи, но иногда родители о них забывают. Не будем забывать о простых вещах. Как в пословице: что посеешь, то и пожнешь.
Из блогеров – в учителя
Елена Климашевская,
преподаватель английского языка в гимназии Паэ
„По образованию я русско-английский переводчик и никогда бы не подумала, что буду работать в школе.
До того, как я первый раз попала в школу, я успела попробовать себя в разных сферах деятельности – от личного помощника до суши-шефа в ресторане.
И вот однажды мой знакомый сказал, что в школу в Кохтла-Ярве ищут учителя английского языка на время декретного отпуска предыдущей учительницы.
Я согласилась, хотя была абсолютно не знакома с этой профессией. Не знала даже, чего ожидать и как вести уроки.
Было очень сложно. Пришлось самостоятельно учиться составлять программы, готовить уроки, правильно заполнять документы, но самым сложным оказалось держать дисциплину.
После этих двух лет в школе я категорически не хотела продолжать работу учителем и ушла в развитие своего блога, занялась фотографией. Но, как мы все понимаем, эти сферы не такие стабильные, поэтому через пять лет работы на себя я почувствовала желание иметь постоянную работу, а фото и блог оставить как хобби и дополнительный заработок.
И как только я об этом задумалась, вселенная сама предоставила мне эту возможность.
Случайно, через приятельницу, я узнала, что в школу срочно требуется учитель английского языка. Решила, что пойду на полставки, а в итоге согласилась на полную.
На этот раз я знала, чего мне ожидать, но, честно признаюсь, в первый день очень нервничала и не могла уснуть всю ночь. Ведь моя школа очень большая – только коллектив у нас больше 100 человек. Было страшно – как вольюсь в такой большой коллектив? И, самое главное, беспокоилась, найдем ли общий язык с учениками.
Но мы нашли! У меня учатся самые классные ребята, которых я очень люблю. И у меня замечательные коллеги!
Конечно, сложности есть, как и в любой другой профессии. Это только на первый взгляд кажется, что у учителей короткий день, еще и каникулы в придачу, но в реальности ты работаешь с 8:00 до 16:00 иногда без возможности пообедать или спокойно выпить чашку кофе, приходишь без сил домой… А там еще проверка работ, подготовка к урокам и куча административной работы.
Но я ни о чем не жалею. Ведь несмотря на то, что работа с детьми и подростками очень энерго- и эмоционально затратная, я получаю много положительных эмоций от общения с ними. Мне интересно, чем они живут, чем увлекаются и как размышляют. Помимо школьной программы мы выполняем творческие задания и стараемся на практике развивать язык.
Не только я учу их, но и они учат меня чему-то новенькому каждый день. Это очень классно“.
Красота спасет мир
Мария Рыук,
учитель искусства, труда и технологии в Ласнамяэской гимназии
„Я более 20 лет работала в сфере услуг красоты. Работаю с клиентами, преподаю. В основном мои клиенты – взрослые, но случалось давать и детям небольшие групповые мастер-классы, и мне это нравилось. Недавно почувствовала, что мне будто стало чего-то не хватать. Конечно, „просто захотелось чего-то новенького“ – совсем не повод бросаться в педагогику (почему не в космонавтику?), но дело в том, что мое первое образование было получено в Таллиннском педагогическом университете, и когда-то я даже успела поработать учителем в школе. Но в конце 90-х салонов красоты было немного, большинство женщин были сами себе и косметологами, и визажистами, так что эта сфера многих притягивала. И я не была исключением: все началось с курсов визажистов, а затем затянули меня надолго кисточки, баночки и помадки… Выучилась на косметика-эстетиста, прошла много разных курсов… И снова вернулась в школу! Работаю в школе с сентября прошлого года, но и салон не бросила, у меня занятость 50х50.
Конкретных ожиданий не было. Когда летом 2023 года меня приняли на работу в школу, я все время расспрашивала своих детей, что им на уроках нравится, что не нравится, читала учебники и с дрожью ждала 1 сентября. Конечно, с дрожью – этот рефлекс у меня с детства: 1 сентября – конец каникулам! А тут, вообще, новая работа, как все будет? Но все же это было скорее приятное ожидание, хотя и полное волнений. Сожалений нет, разве что бывают трудности и временами – усталость.
Многое меня удивляет в этой работе. И вот на что я обратила внимание.
Дети держатся более свободно и уверенно, чем двадцать лет назад. При этом им труднее удерживать внимание, чем их тогдашним сверстникам. Гаджеты приучили детей к быстрой смене картинки и мгновенному получению информации, мне, учителю, приходится с этим конкурировать. Удерживать порядок в классе и фокус внимания оказалось нелегко.
Меня приятно удивило, что в случае малейшей проблемы или конфликта современные дети обращаются к педагогу, не замалчивают их, не устраивают разборок „за углом“. В то же время решать их конфликты бывает достаточно сложно.
Слишком монотонна и поэтому не всегда приятна мне работа с документами, письмами, программами, в общем, вся бумажная рутина. Впрочем, этого и в моем салоне хватает – это неизбежность, с которой я мирюсь.
Мне нравится, что для учителей сейчас есть много дополнительных возможностей обучения, лекций. Я выбираю то, что мне на данный момент нужно, записываюсь, прослушиваю, все полезно, кое-что буквально сразу же внедряю. Это очень ценно!
Радует, что в школе с коллегами и руководством всегда можно посоветоваться. Мне бывает нелегко, но я чувствую поддержку со всех сторон.
Каждый ребенок – по-своему особенный, как отдельная вселенная. В учителе ищут прежде всего старшего друга, кому можно рассказать что-то, поделиться, а мне это интересно, так мне легче их понять, а значит – и учить.
В этой работе хватает и трудностей, и радостей. Бывает, разбираем что-то новое и не очень простое. Изучаем, повторяем, учим, и все равно неделями топчемся почти на одном месте. Так бывает и с отдельными детьми, а иногда и с целым классом. Но потом вдруг неожиданно – озарение: запомнили! Научились! Вот это я люблю пока больше всего. В такие моменты почти кричу: Молодец! Тubli!“
Реализоваться в профессии
Сирье Симрал,
логопед
С 1 ноября Сирье начнет работу в Таллиннской основной школе-детском саду Лаагна. Пока же она продолжает трудиться в сфере продаж, где работает со времени окончания университета.
„Я окончила Тартуский университет по специальности „спецпедагогика и логопедия“, но, хотя до поступления в университет я уже год трудилась воспитателем в детском саду, моя карьера пошла по иному пути. Переосмысление пришло года два-три назад. Я все чаще задавалась вопросом: приношу ли я реальную пользу в том, что делаю? Если бы моя работа исчезла, кто бы это заметил? Я действительно хотела заниматься чем-то важным и полезным, особенно зная, что рядом со мной есть ребенок, которому я могу помочь. Так у меня появилось твердое намерение вернуться к специальности, на которую я училась. Но я не представляла, с чего начать. Курсы повышения квалификации рассчитаны на людей, уже работающих логопедом, а программа Noored kooli ориентирована на учителей.
Все изменилось, когда я увидела интервью с руководителем по найму Таллиннского департамента образования. В конце беседы она упомянула, что городу остро не хватает специалистов поддержки. Я сразу решила обратиться напрямую к ней, и она помогла мне подобрать подходящую вакансию.
Мы сразу нашли общий язык с руководством Лаагнаской основной школы: у меня огромное желание развиваться в профессии, которую я когда-то выбрала. А им очень нужны логопеды, ведь сад-школа работает с особыми детьми. Я готова учиться и совершенствоваться, и рада, что руководство школы меня в этом поддерживает. К счастью, для логопедов предусмотрены разнообразные курсы повышения квалификации, и я обязательно воспользуюсь всеми этими возможностями. Конечно, я волнуюсь и осознаю, что мне предстоит много наверстывать, вспоминать пройденное и осваивать новые методики, но эта перспектива меня вдохновляет.
Совсем скоро я встречусь с детьми, которым буду помогать. Это особенные дети, и прогресс у каждого из них будет разным. Кто-то сможет быстро достичь значительных результатов, а кому-то потребуется больше времени, и изменения будут едва заметны. Но даже самый маленький успех очень важен как для самих детей, так и для их родителей. А для меня как для логопеда он будет источником огромного удовлетворения, ведь в этих результатах будет часть моего труда. Сейчас я с нетерпением жду начала нового этапа в своей жизни и ставлю перед собой цель – сделать все, что в моих силах, чтобы найти индивидуальный подход к каждому ребенку, раскрыть его потенциал и поддержать развитие“.
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