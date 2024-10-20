Где мои деньги? Как рассчитывается пенсия и что делать, если она вдруг оказалась меньше, чем вам положено?

на 50% из солидарного пая. Солидарный пай равен 1,0, если за человека в течение года уплачен социальный налог с 12-кратной минимальной заработной платы (то есть человек в течение года работал и получал как минимум установленную в тот период ставку минимальной зарплаты). Если за человека в течение года социальный налог уплачивали с суммы меньшей, чем годовая минимальная заработная плата, то солидарный пай рассчитывают пропорционально.

на 50% из страхового пая. Размер страхового пая рассчитывают исходя из поступившего социального налога. Его рассчитывают так же, как и страховой пай, который накапливается сейчас. Например, размер страхового пая человека, получавшего среднюю зарплату по Эстонии, составляет 1,0.

4. Объединенная часть пенсии: с начала 2021 года у каждого будущего пенсионера в Эстонии начинает накапливаться новый компонент – объединенная часть.

3. Страховая часть пенсии: зависит от суммы страховых паев и с 1 января 1999 года рассчитывается на основании заплаченного за вас социального налога.

Годовой коэффициент – это „стоимость“ пенсионного стажа или страхового пая. С 1 апреля 2023 года годовой коэффициент составляет 9,512 евро.

Для расчета этого компонента умножают количество накопленного до 31 декабря 1998 года пенсионного стажа (т. е. количество лет) на годовой коэффициент.

2. Часть пенсии, основанная на стаже: зависит от периода работы, обучения и службы в армии до 31 декабря 1998 года. Эти годы учитывают на основании трудовой книжки и других документов.

1. Базовая часть: основа для расчета пенсии, которая одинакова для всех пенсий. С 1 апреля 2024 года базовая часть пенсии составляет 354,9887 евро.

„Размер государственной пенсии в Эстонии зависит от количества отработанных лет и уплаченных социальных взносов“, – объясняют в Департаменте социального страхования.

Как рассчитывают размер государственной пенсии и какие компоненты на него влияют?

Порядок расчета объединенной части:

(солидарный пай + страховой пай) ÷ 2 = объединенная часть пенсии

Чтобы найти сумму пенсии, нужно сложить эти четыре части.

Можно также воспользоваться калькулятором на портале www.eesti.ee

Если после расчетов выяснится, что вам что-то не досчитали или в работу чиновников вкралась ошибка, то обратиться следует в Департамент социального страхования.

Будет ли в этом году подарок ко дню рождения?

„У меня 16 ноября день рождения, – рассказывает обратившаяся в редакцию „МК-Эстонии“ Людмила Викторовна (87). – И каждый год мне ко дню рождения Сависаар, а потом и Кылварт переводили деньги в подарок. Сейчас в городе новый мэр. И соседка говорит, что все, больше подарков для пенсионеров не будет! Хотела узнать, так ли это?“

На данный момент из официальных источников не поступало информации, что прекратят выплачивать пособие ко дню рождения пенсионера (надбавка к пенсии). И новый мэр Таллинна Евгений Осиновский вскоре после своего избрания заверил, что пособия школьникам и пенсионерам трогать не будут.

Напомним, надбавка к пенсии (т. н. пособие ко дню рождения) – универсальное пособие, которое выплачивают в Таллинне один раз в год в месяц, предшествующий месяцу рождения получателя надбавки.

Если вы ни разу это пособие еще не получали, то есть нюансы, о которых надо знать:

в год выхода на пенсию нельзя ходатайствовать о пособии. Подать ходатайство нужно на следующий год после выхода на пенсию.

заявление должно быть подано в месяц рождения.

заявление нужно подать только один раз, в будущем этого больше делать не потребуется.

пособие выплачивают в течение 30 дней с момента подачи ходатайства.

Надбавку к пенсии выплачивают, если:

человек, согласно данным Регистра народонаселения, непрерывно проживает в Таллинне по крайней мере с 1 января календарного года, предшествующего календарному году подачи ходатайства о назначении пособия,

в информационную систему социальной защиты или в базу данных по оценке трудоспособности и пособиям по трудоспособности внесены данные о пенсии или трудоспособности человека, которому на основании Закона о государственном пенсионном страховании назначены: - пенсия по старости; - народная пенсия; - пенсия по нетрудоспособности; -пенсия совершеннолетнему лицу по случаю потери кормильца (лицу в возрасте 18–24 лет, обучающемуся стационарно в гимназии или профессиональном учебном заведении, в прикладном высшем учебном заведении или университете с полной нагрузкой; вдове/вдовцу, чья трудоспособность снижена; вдове/вдовцу пенсионного возраста; родителю, чья трудоспособность снижена; родителю пенсионного возраста; неработающей вдове, ожидающей ребенка); - лицу в возрасте не моложе 17 лет, которое имеет частичную или отсутствующую трудоспособность, установленную на основании Закона о пособии на трудоспособность.

В год назначения пособия получатель надбавки к пенсии может пользоваться льготами начиная с календарного месяца, следующего за календарным месяцем выплаты надбавки к пенсии. Чтобы получить право на льготы, лицо дает согласие на обработку своих личных данных.

Пособие не выплачивают и льготы не предоставляют тем, кому оказывают услугу ухода общего характера вне дома, оплачиваемую из бюджета города Таллинна.

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