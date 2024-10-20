Главный архитектор Таллинна: „Жители Эстонии просыпаются только тогда, когда процесс уже запущен и экскаваторы роют землю“

С августа в Таллинне впервые за долгое время приступил к работе городской архитектор Андро Мянд, который ранее возглавлял Союз архитекторов.

— Я вижу, что исследования в Таллинне организованы довольно хаотично и непоследовательно. Обычные люди могли бы внести свой вклад в эти исследования, предоставляя нам информацию, — считает Андро Мянд. — Другой момент — участие в планировании. Я неоднократно критиковал тот факт, что жители Эстонии не знают своих прав в отношении планирования. Они просыпаются только тогда, когда процесс уже запущен и экскаваторы роют землю. Когда что-то делать уже слишком поздно.

Люди должны быть более активными и требовать качественной среды для жизни. Лучший пример — квартал Каларанна. Местные жители с самого начала стали протестовать против того решения, которое здесь планировалось реализовать. Благодаря этому частная пристань для яхт здесь открыта не только для очень небольшой части населения, а пляжная зона, волейбольные площадки и благоустроенная территория доступны всем. Это положительный пример того, как давление общественности может привести к созданию инклюзивного и открытого городского пространства.

Полностью большое интервью с новым главным архитектором Таллинна Андро Мяндом читайте ЗДЕСЬ.

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