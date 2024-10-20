Из-за ремонта количество пассажиров Elron в сентябре сократилось

С начала 2024 года (с января по сентябрь) поездами Elron перевезено более 5,91 млн пассажиров, что на 1% больше, чем год назад. За девять месяцев количество пассажиров больше всего выросло в западном направлении (Таллинн–Турба/Палдиски/Клоогаранд/Кейла) по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – в общей сложности на 10%.

В сентябре было отправлено более 700 000 поездов, что на 3% меньше, чем в сентябре прошлого года.

В западном направлении – Турба, Палдиски, Клоогаранд, Кейла – количество пассажиров увеличилось на 8% по сравнению с сентябрем прошлого года; в восточном направлении – Раквере, Нарва – количество пассажиров уменьшилось на 6%; в юго-западном направлении – Рапла, Тюри, Вильянди – на 7% и в южном направлении – Тарту, Валга, Койдула – на 22%.

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