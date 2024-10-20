Полиция разрабатывает новые решения против незаконного пересечения границы с Россией

В июне пограничники задержали четырех мужчин, которые незаконно прибыли в Эстонию, переплыв реку Нарва. Месяц спустя в страну по озеру Лямми на резиновой лодке пытались попасть 13 человек из Индии.

Если на так называемой зеленой границе будет возведен высокий забор, нелегально пересекающие границу и наш восточный сосед могут начать искать новые каналы.

Заместитель генерального директора PPA Вейко Коммусаар отметил, что из 338-километровой эстонско-российской границы только 135 километров проходят по суше.

„В рамках пилотного проекта мы рассматриваем возможность строительства водной инфраструктуры на нашей восточной границе, – сказал Коммусаар. – Для этого мы изучили, какие варианты есть в других странах“. Полиция выбрала для тестирования два решения. Первое представляет собой длинную систему соединенных между собой буев, закрепленных на дне вод.

Другое возможное решение для пресечения нелегальной миграции – упрощенный забор, плавающий на понтонах.

„Система построена таким образом, что если кто-то попытается пересечь эту водную инфраструктуру, от его лодки или транспортного средства мало что останется, – отметил Коммусаар. – В очень сложных местах есть даже устройства с режущими лезвиями“. Буи, которые легко вращаются в воде, перелезть невозможно. „Их никак не ухватить. И они перемещают человека туда, откуда он пришел“, – пояснил Коммусаар.

На пилотный проект, рассчитанный на три года, Департамент полиции и погранохраны выделит один миллион евро. Испытания начнутся в следующем году. Основное внимание будет уделено тем участкам, где проще пересечь границу.

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