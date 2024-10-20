В Таллинне начался сбор подписей в поддержку отмены платы за детский сад

Председатель фракции Центристской партии в столичном городском собрании Михаил Кылварт заявил, что места в детских садах должны быть доступны для всех семей, независимо от их финансового положения. „Таллинн системно подходил к управлению ресурсами, что позволяло в сложные времена оказывать поддержку горожанам. По инициативе Центристской партии пенсионерам оказывалась помощь в виде надбавкок к пенсии и пакетов помощи, а в 2021 году мэрия Таллинна отменила плату за детский сад для второго и последующих детей в семье. От платы также были о свобождены дети с особыми образовательными потребностями и малообеспеченные семьи, – сказал Кылварт. – Когда государство ставит людей в сложное положение, то город Таллинн всегда находил возможности прийти на помощь своим жителям“.

„В последние три года благосостояние эстонских семей значительно ухудшилось. Длительный экономический спад, введенные правительством повышения налогов и новые налоги снизили покупательскую способность семей. В дополнение к сокращению пособий, росту акциза на топливо, подоходного налога и налога с оборота, что приводит к повышению цен и снижению уровня жизни семей, был введен автоналог, а также планируется увеличение платы за визит к врачу. Все это еще больше ухудшает благосостояние семей“, – добавил Кылварт.