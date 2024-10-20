В Таллинне начался сбор подписей в поддержку отмены платы за детский сад(9)
С сегодняшнего дня на портале Rahvaalgatus.ee можно поддержать инициативу по отмене платы за детский сад в Таллинне. В 2021 году мэрия Таллинна под руководством Центристской партии отменила плату за детский сад для семей начиная со второго ребенка, а теперь пришло время полностью отменить плату и для первого ребенка, так как покупательская способность семей с детьми значительно снизилась.
Председатель фракции Центристской партии в столичном городском собрании Михаил Кылварт заявил, что места в детских садах должны быть доступны для всех семей, независимо от их финансового положения. „Таллинн системно подходил к управлению ресурсами, что позволяло в сложные времена оказывать поддержку горожанам. По инициативе Центристской партии пенсионерам оказывалась помощь в виде надбавкок к пенсии и пакетов помощи, а в 2021 году мэрия Таллинна отменила плату за детский сад для второго и последующих детей в семье. От платы также были о свобождены дети с особыми образовательными потребностями и малообеспеченные семьи, – сказал Кылварт. – Когда государство ставит людей в сложное положение, то город Таллинн всегда находил возможности прийти на помощь своим жителям“.
„В последние три года благосостояние эстонских семей значительно ухудшилось. Длительный экономический спад, введенные правительством повышения налогов и новые налоги снизили покупательскую способность семей. В дополнение к сокращению пособий, росту акциза на топливо, подоходного налога и налога с оборота, что приводит к повышению цен и снижению уровня жизни семей, был введен автоналог, а также планируется увеличение платы за визит к врачу. Все это еще больше ухудшает благосостояние семей“, – добавил Кылварт.
Фракция Центристской партии в Таллиннском городском собрании на заседании 3 октября внесла проект решения, согласно которому мэрии дается задание отменить плату за детские сады в муниципальных дошкольных учреждениях начиная с первого ребенка в семье. По словам Михаила Кылварта, очевидно, что в сложившейся ситуации людям нужно больше поддержки и помощи. „Мэрия Таллинна должна сделать следующий шаг и освободить всех родителей от платы за детский сад. Это позволит семьям сэкономить около 800 евро в год, что станет значительной помощью для семей с детьми“, – продолжил Кылварт, добавив, что если столичная мэрия не хочет учитывать мнение крупнейшей фракции городского собрания, то она должна прислушаться к мнению жителей.
„Экономическое положение семей с детьми значительно ухудшилось в результате различных государственных решений и роста цен, и полная отмена платы за детский сад в нынешней ситуации крайне необходима, поскольку это помогло бы смягчить тяжелое положение семей“, – подчеркнул Кылварт.
Поддержать инициативу по отмене платы за детский сад в Таллинне можно по ссылке.
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