ФОТО | Как эстонцы готовятся защищаться от России

По словам Парийс, увиденные фотографии из Украины заставили ее задуматься о том, что она будет делать для своей безопасности, для своей семьи и для своей страны, если случится худшее. „У меня дома трехлетняя дочь, а дети заставляют думать о таких вещах. Как мне поступать, находясь рядом с ними, в такой ситуации?“, - делится Парийс.

43-летняя воспитательница детского сада Лийс Парийс - член женской организации Кайтселийта, куда она вступила два года назад. Женщина следит за приемом и размещением эвакуированных гражданских лиц в спортивно-оздоровительном центре в Абья-Палуоя.

Нетрудно догадаться, почему Таллинн увеличил количество подобных мероприятий. „Ни для кого не секрет, где мы живем. Мы не одиноки в Балтийском регионе, - говорит подполковник Рауль Кютт, командир южного подразделения Кайтселийта. - То же самое относится к Латвии и Литве. И мы не знаем, чем закончится украинский конфликт. Может ли он распространиться далее? Чтобы быть готовыми к худшему сценарию, у нас еще есть время для проведения подобных учений“.

Абья-Палуоя - тихий эстонский городок на юге страны с 1000 жителей. Но недавно его спокойствие было нарушено учениями по гражданской обороне, во время которых отрабатывался механизм эвакуации мирных жителей в случае войны. Это часть вымышленного сценария, согласно которому гражданское население должно быть эвакуировано из южных регионов из-за сообщений разведки о возможном нападении иностранного государства, а у местных властей всего 10 дней на подготовку. В учениях были задействованы более 200 женщин, детей и пожилых людей.

Однако, согласно тому же опросу, 60% респондентов готовы встать на защиту родины. У Эстонии, население которой составляет 1,3 млн человек, всего 6500 профессиональных военных, поэтому она в значительной степени полагается на резервистов и добровольцев, таких как члены Кайтселийт.

Многие жители Эстонии боятся своего восточного соседа - России. Недавний соцопрос, проведенный по заказу эстонского Минобороны, показал, что почти 40% жителей страны считают вероятным крупномасштабное военное вторжение России в Эстонию - это на 10 процентных пунктов больше, чем в прошлом году.

Несколько мужчин в ее семье уже были членами Кайтселийт, и женщина решила последовать их примеру. Пройдя базовую военную и медицинскую подготовку, она присоединилась к команде, ответственной за эвакуацию.

Всплеск интереса к вступлению в Кайтселийт после вторжения РФ в Украину

В настоящее время Кайтселийт насчитывает в своих рядах более 30 000 членов. Его командир, генерал-майор Илмар Тамм, сообщил, что около 5000 добровольцев присоединились к организации после начала вторжения России в Украину в феврале 2022 года. „Мне не нужно было их убеждать, достаточно было найти подходящую роль и предоставить достаточно возможностей для обучения“, - добавляет Тамм.

И поясняет, что добровольцы Кайтселийт - рабочие, учителя, врачи - жертвуют своими выходными ради тренировок, потому что подготовка требует времени. „Россия оккупирует Украину, но у нас еще есть время подготовиться. Эстония всегда будет готова защитить себя, но всегда есть возможность улучшить подготовку, и именно это может предоставить своим гражданам Союз обороны Эстонии“, - отмечает генерал-майор.

Эстония тратит на оборону 3,4% своего ВВП, что значительно превышает целевой показатель НАТО в 2%, она в данном случае на втором месте в альянсе после Польши.

Чему обучают добровольцы Союза обороны Эстонии

Вернувшись в эвакуационный центр, Лийс Парийс и ее коллеги заканчивают проверку и обеспечивают эвакуированных предметами первой необходимости. Спальные мешки и матрасы уже разложены в огромном спортивном зале, где эвакуированные будут ночевать. „Мы знали, что приедет много людей, но не знали, сколько именно. Я рада, что до сих пор мы не столкнулись с большими проблемами, все прошло гладко“, - констатирует Парийс.