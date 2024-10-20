Estonian Lines оспорил в суде штраф, назначенный транспортным депаратментом

Руководитель юридического отдела Транспортного департамента Карин Виктория Куускемаа-Иванов рассказала, что Транспортный департамент наказал Эстонскую Lines OÜ штрафом за то, что компания организовала платные пассажирские перевозки на автобусе, у которого не было заверенной копии на деятельность от имени Estonian Lines.

„Согласно статье 41(1) Закона об общественном транспорте, платные пассажирские перевозки автобусами без заверенной копии лицензии запрещены“, — поясняет Куускемаа-Иванов.

Она добавляет, что Estonian Lines OÜ оспорило решение Транспортного департамента, поскольку не считает, что они не несут ответственности за него, согласно приведенной статье закона.

14 октября Харьюский уездный суд полностью отменил решение Транспортного департамента о проступке и тем самым прекратил производство по делу о проступке.

„Транспортный департамент намерен обжаловать решение и ждет обоснования решения суда, прежде чем подавать апелляцию“, - говорит Куускемаа-Иванов.

Delfi Ärileht обратился за комментарием в автобусную компанию OÜ Estonian Lines, однако к моменту публикации статьи ответа получено не было.