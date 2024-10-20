Правда ли, что кредитная карта безопаснее при покупках онлайн и за границей или можно обойтись обычной?

Кредитная карта же позволяет пользоваться деньгами банка – вы запрашиваете у банка кредитный лимит, которым можете пользоваться на свое усмотрение. Если вы прибегаете к лимиту, то по прошествии определенного периода за пользование этими средствами начнет начисляться процент, указанный в договоре. Однако сам факт владения кредитной картой не обязывает вас пользоваться лимитом – кредитку можно пополнять и своими собственными средствами и рассчитываться ей, а кредитный лимит использовать только для крупных покупок. При необходимости с кредитной карты также можно снять и наличные, но если снятие наличных с дебетовой карты в банкомате своего банка бесплатно, то снимая наличные с кредитки вам придется оплатить комиссию – как правило, она состоит из фиксированной платы плюс процент от снимаемой суммы. Как и у большинства дебетных, у кредитных карт есть ежемесячная плата за использование.

Дебетовая карта предоставляет вам прямой доступ к вашему расчетному счету и позволяет напрямую оплачивать товары и услуги или снимать наличные. Вы можете тратить деньги в пределах суммы, которая находится на вашем счету. Операции по дебетовой карте подтверждаются пин-кодом, однако сейчас почти все карты имеют функцию бесконтактной оплаты на сумму до 50 евро, и терминалы запрашивают пин-код далеко не каждый раз. Многие дебетовые карты также имеют функции, раньше ассоциировавшиеся с кредитными картами - на дебетовой карточке имеется CCV код (три цифры на обратной стороне), такой картой можно оплачивать товары при заказе онлайн, бронировать отели и авиабилеты. Функции дебетовой карты, например, возможность онлайн-покупок, можно включать и отключать в интернет-банке или в приложении банка, также там можно устанавливать лимиты – суммы, в пределах которых возможны переводы, покупки или снятие наличных. Лимиты являются хорошим способом регулировать свои повседневные расходы, или, например, расходы вашего ребенка, а также помогают защитить ваши деньги от кражи. Изменить лимиты можно легко и быстро, но для этого требуется электронная подпись - PIN2 вашей ID-карты, Mobiil-ID или SmartID. Если мошенники получат доступ к вашему счету, то лимиты выступят дополнительным препятствием и позволят снизить сумму потенциального ущерба.

Кредитная карта подходит, например, и для того, чтобы внести залог при аренде автомобиля или жилья. Особенно это полезно на этапе планирования отдыха - вы можете заранее забронировать отель или апартаменты, используя деньги с кредитки, и тогда в случае изменения планов вам не нужно будет беспокоиться из-за сроков возврата денег при отмене бронирования, поскольку ваши текущие средства в операции не использовались. Кредитная карта в путешествиях вообще весьма полезна – многие кредитки имеют дополнительные бонусы в виде расширенной страховки, которая может распространяться не только на владельцев карты, но и на членов ее семьи. В страховой пакет может входить медицинская страховка, в том числе и на случай COVID-19, страхование багажа и прерывания поездки, а также самоответственность и каско при аренде автомобиля за границей. Также владельцы некоторых кредитных карт могут воспользоваться выгодными предложениями от партнеров, получить доступ в залы ожидания для пассажиров бизнес-класса в аэропортах, приоритетную посадку в самолет и так далее.

поздно вернуть, и пользоваться кредитной картой следует рационально. Кредитная карта подойдет и для повседневных покупок, однако обязательно следите за тем, чтобы использованный лимит был погашен вовремя. Кредитную карту, например, можно настроить так, чтобы 100% использованного лимита переводилось на кредитный счет до того дня, когда начнут начисляться проценты.

Проценты за использование денег с кредитной карты начинают начисляться после определенного дня – в большинстве банков до 40 дней, в зависимости от конкретной карты, то есть обычно с 10 числа следующего месяца. Поэтому покупая что-нибудь с использованием кредитного лимита стоит подумать, как выгоднее всего воспользоваться беспроцентным периодом. Кредитная карта может быть полезна для крупных покупок, поскольку позволяет отсрочить платеж на несколько недель без процентов – сделав покупку сейчас, в следующем месяце вы можете вернуть деньги до того, как начнет начисляться интресс. При этом следует понимать, что деньги все равно придется рано или

Также у некоторых карт есть дополнительное страхование покупок, что полезно, если вы покупаете дорогие товары, которыми собираетесь пользоваться долго. При этом не обязательно покупать именно в кредит – вы можете положить на кредитный счет и свои собственные деньги, и страхование будет действовать именно потому, что вы расплатились кредитной картой. Выбирая кредитную карту, внимательно ознакомьтесь с ее условиями, примерьте на себя предлагаемые возможности и подсчитайте, насколько существенны при вашем образе жизни эти дополнительные преимущества.

Безопасность при покупках онлайн: пользоваться дебетовой или кредитной картой?

Что касается оплаты покупок онлайн, то кредитные карты считаются более безопасным способом, поскольку они обеспечивают более высокую степень защиты. В случае кражи данных о дебетовой карты, деньги могут быть украдены непосредственно у вас. Кредитная карта же связана с отдельным счетом, который с вашим расчетным счетом напрямую не связан. Если вы купите что-то в интернет-магазине и продавец не доставит вам товар, то банк и платежные системы встанут на вашу сторону и помогут прояснить ситуацию или потребовать возврата средств, и если вы платили кредиткой, то ваши личные деньги в этом задействованы не будут. Поскольку подобные споры могут длиться сравнительно долго, вам не придется беспокоиться о том, что ваши средства „застряли“ на неопределенный срок.

Какую карту вы бы не использовали, при любых платежах онлайн не следует забывать об основных правилах безопасности – совершать покупки только на проверенных платформах и с зарекомендовавшими себя платежными системами, и не сохранять данные своей карты на сайтах продавцов или в памяти браузера. В цифровом виде данные о карте безопасно хранить в цифровом кошельке, поскольку они защищены дополнительным шифрованием.

Подытоживая сказанное выше, при грамотном использовании кредитная карта может стать удобным инструментом для гибкого планирования ваших финансов. Она пригодится тем, кто планирует крупные траты, часто покупает онлайн или путешествует, поскольку позволяет более гибко управлять своими расходами. Кредитная карта предполагает осознанный подход к планированию расходов, так как ее использование сопровождается финансовыми обязательствами, и наличие кредитки не заменит финансовую подушку безопасности. Дебетовая карта же лучше подходит тем, кто хочет быть уверенным, что тратит только те деньги, которые у него действительно есть.

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