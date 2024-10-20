В приложении Wolt теперь можно заказывать не только еду, но и уборку квартиры

Жители Таллинна теперь могут воспользоваться услугами уборки от WiseClean, сделав заказ всего в несколько кликов через приложение Wolt. Это сотрудничество направлено на улучшение удобства и скорости заказа, предлагая клиентам еще больший комфорт и гибкость.

„Интеграция с Wolt – это важный шаг к упрощению жизни наших клиентов. Мы уверены, что это откроет для нас новые возможности как среди пользователей, так и среди потенциальных инвесторов,“ – говорит Влад Белопольский, основатель и CEO WiseClean.

„Поскольку мы планируем существенно расширить географию предоставления наших услуг, то интеграция с Wolt для нас - большой шаг в осуществлении амбициозных планов компании. Мы верим, что это поможет нам эффективно реализовывать собственные цели, касающиеся развития и выхода на новые рынки“, – добавляет первый инвестор WiseClean Петер Зашев.

Компания активно развивается, и в настоящее время собирает раунд инвестиций для масштабирования своей успешной бизнес-модели в Латвию, а затем и в Литву.

WiseClean – это инновационная платформа, которая упрощает процесс заказа клининговых услуг. Основанная в конце 2022 года, компания стремится сделать уборку доступной и удобной для всех, одновременно поддерживая социальную ответственность и устойчивое развитие. Более 80% клинеров WiseClean – граждане Украины, что подчеркивает приверженность компании социальным инициативам.

Wolt –технологическая компания со штаб-квартирой в Хельсинки, которая разрабатывает онлайн-платформу для потребителей, продавцов и курьеров. Платформа объединяет людей, которые хотят заказать еду и другие товары, с людьми, которые заинтересованы в их продаже и доставке. Wolt была основана в 2014 году и объединила усилия с DoorDash (NASDAQ: DASH) в 2022 году. Вместе сегодня они работают более чем в 30 странах, 28 из них имеют продукцию и бренд Wolt.

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