20.10.2024, 08:32
ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | Тяжелое ночное ДТП: водитель BMW вылетел с дороги и серьезно пострадал(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
В воскресенье около двух часов ночи на 21-м километре дороги Вильянди-Рынгу, недалеко от деревни Мустла в Вильяндимаа, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором автомобиль BMW вылетел с дороги.
Водитель автомобиля получил серьезные травмы и был доставлен в Клинику Тартуского университета.
По предварительным данным, BMW вылетел с правой полосы в поле. В машине находился только водитель, 28-летний мужчина, которого доставили в больницу.
Точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются. В том числе то, был ли водитель трезв.
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