ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | Тяжелое ночное ДТП: водитель BMW вылетел с дороги и серьезно пострадал

Водитель автомобиля получил серьезные травмы и был доставлен в Клинику Тартуского университета.

По предварительным данным, BMW вылетел с правой полосы в поле. В машине находился только водитель, 28-летний мужчина, которого доставили в больницу.

Точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются. В том числе то, был ли водитель трезв.

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