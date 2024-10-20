ЧП и криминал
20.10.2024, 08:32

ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | Тяжелое ночное ДТП: водитель BMW вылетел с дороги и серьезно пострадал

 (4)
Авария в Вильяндимаа
Авария в Вильяндимаа
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

В воскресенье около двух часов ночи на 21-м километре дороги Вильянди-Рынгу, недалеко от деревни Мустла в Вильяндимаа, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором автомобиль BMW вылетел с дороги.

Водитель автомобиля получил серьезные травмы и был доставлен в Клинику Тартуского университета.

По предварительным данным, BMW вылетел с правой полосы в поле. В машине находился только водитель, 28-летний мужчина, которого доставили в больницу.

Точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются. В том числе то, был ли водитель трезв.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (4)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии