На острове Муху тяжелое ДТП: водитель одного авто был сильно пьян, трое детей из второго автомобиля - в больнице

С места происшествия в больницу доставили пять человек. В том числе управлявшую автомобилем Toyota 42-летнюю женщину, а также находившихся с ней в салоне 12-летнюю и двух 9-летних девочек. У 53-летнего мужчины, управлявшего „Мерседесом“, диагностировали тяжелое алкогольное опьянение, и скорая отвезла его в больницу.