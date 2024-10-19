19.10.2024, 23:29
На острове Муху тяжелое ДТП: водитель одного авто был сильно пьян, трое детей из второго автомобиля - в больнице(1)
В 19:15 поступило сообщение о столкновении двух автомобилей Mercedes-Benz и Toyota в селе Лийва острова Муху.
С места происшествия в больницу доставили пять человек. В том числе управлявшую автомобилем Toyota 42-летнюю женщину, а также находившихся с ней в салоне 12-летнюю и двух 9-летних девочек. У 53-летнего мужчины, управлявшего „Мерседесом“, диагностировали тяжелое алкогольное опьянение, и скорая отвезла его в больницу.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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