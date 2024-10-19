Пожар дома: когда использовать противопожарное полотно, а когда – огнетушитель?

Что делать, если дома вспыхнул пожар?

Тушение серьезных пожаров стоит доверить профессионалам, но с небольшими возгораниями нередко можно справиться и самостоятельно. Например, если на кухне горит еда или жир – по данным G4S, это одна из самых частых причин, почему на кухне срабатывает датчик дыма и угарного газа.

Специалист по пожарной безопасности G4S Сийм Сиска привел распространенную ошибку, допускаемую при тушении горящего жира: его пытаются тушить водой. „При попадании воды на жир возгорание лишь усиливается“, – подчеркнул он. Это худшее, что можно сделать, если загорелся жир: пожар может выйти из-под контроля за считаные секунды.

Как же тушить небольшие возгорания?

Когда использовать противопожарное полотно, а когда – огнетушитель?

По словам Сиска, в каждом доме стоит иметь противопожарное полотно или огнетушитель, а в идеале – и то, и другое. Он отметил, что с годами осведомленность жителей Эстонии о пожарной безопасности выросла, люди ищут все больше информации на данную тему. „Люди все лучше осознают, насколько велика опасность пожара в доме, а также то, что с помощью противопожарного полотна или огнетушителя можно самостоятельно взять возгорание под контроль“, – сказал Сиска.

Причина, почему дома стоит иметь и огнетушитель, и противопожарное полотно, проста: в некоторых случаях эффективно одно из этих средств, а в некоторых – другое.

Противопожарное полотно, или кошма, подходит для тушения небольших возгораний, например, для тушения загоревшегося жира. Кроме того, если загорелась мелкая бытовая техника, полотно не дает огню перекинуться на другие воспламеняющиеся материалы. „Также противопожарное полотно помогает выиграть время, чтобы отключить электроток или, например, воспользоваться огнетушителем“, – добавил Сиска.

Противопожарное полотно следует расположить на кухне на видном месте так, чтобы в случае пожара к нему был быстрый доступ. Сиска дает важные советы, которые следует учесть при использовании противопожарной кошмы: