Пожар дома: когда использовать противопожарное полотно, а когда – огнетушитель?
Тушение серьезных пожаров стоит доверить профессионалам, но с небольшими возгораниями нередко можно справиться и самостоятельно. Например, если на кухне горит еда или жир – по данным G4S, это одна из самых частых причин, почему на кухне срабатывает датчик дыма и угарного газа.
Что делать, если дома вспыхнул пожар?
Тушение серьезных пожаров стоит доверить профессионалам, но с небольшими возгораниями нередко можно справиться и самостоятельно. Например, если на кухне горит еда или жир – по данным G4S, это одна из самых частых причин, почему на кухне срабатывает датчик дыма и угарного газа.
Специалист по пожарной безопасности G4S Сийм Сиска привел распространенную ошибку, допускаемую при тушении горящего жира: его пытаются тушить водой. „При попадании воды на жир возгорание лишь усиливается“, – подчеркнул он. Это худшее, что можно сделать, если загорелся жир: пожар может выйти из-под контроля за считаные секунды.
Как же тушить небольшие возгорания?
Когда использовать противопожарное полотно, а когда – огнетушитель?
По словам Сиска, в каждом доме стоит иметь противопожарное полотно или огнетушитель, а в идеале – и то, и другое. Он отметил, что с годами осведомленность жителей Эстонии о пожарной безопасности выросла, люди ищут все больше информации на данную тему. „Люди все лучше осознают, насколько велика опасность пожара в доме, а также то, что с помощью противопожарного полотна или огнетушителя можно самостоятельно взять возгорание под контроль“, – сказал Сиска.
Причина, почему дома стоит иметь и огнетушитель, и противопожарное полотно, проста: в некоторых случаях эффективно одно из этих средств, а в некоторых – другое.
Противопожарное полотно, или кошма, подходит для тушения небольших возгораний, например, для тушения загоревшегося жира. Кроме того, если загорелась мелкая бытовая техника, полотно не дает огню перекинуться на другие воспламеняющиеся материалы. „Также противопожарное полотно помогает выиграть время, чтобы отключить электроток или, например, воспользоваться огнетушителем“, – добавил Сиска.
Противопожарное полотно следует расположить на кухне на видном месте так, чтобы в случае пожара к нему был быстрый доступ. Сиска дает важные советы, которые следует учесть при использовании противопожарной кошмы:
· Не заглядывайте под противопожарное полотно. Желание заглянуть под кошму и посмотреть, потух ли огонь в сковороде, вполне естественно, однако это может привести к ожогам. Безопаснее приподнять полотно так, чтобы оно находилось между вами и возгоранием. Если огонь не погас, полотно легко вернуть на место.
· Для невысоких людей лучшее решение – огнетушитель. Невысоким людям может быть сложно пользоваться противопожарным полотном – в этом случае подойдет огнетушитель.
· Не впадайте в панику. Пожар – непредвиденная ситуация, в которой эмоции могут взять верх. Постарайтесь сохранять спокойствие и избегать резких движений. В противном случае сковородка может, например, упасть вам на ногу.
Область применения порошкового огнетушителя довольно широка. Например, он поможет, если кошка опрокинула свечу или на раскаленную плиту упал воспламеняющийся материал. Однако использование огнетушителя может оказаться не лучшим решением, если во фритюрнице горит жир.
Жиротушитель: азы пожарной безопасности на кухне
„Если говорить о тушении жира, то наряду с противопожарным полотном и огнетушителем стоит иметь дома жиротушитель класса F, предназначенный специально для тушения горящего масла и жира, – отметил Сиска. – Многие жиротушители подходят для тушения различных материалов, а также электроники – об этом говорит маркировка E на нем“.
Порошковые огнетушители не обладают охлаждающим эффектом, поэтому после тушения жир может снова загореться. Жиротушитель, напротив, не позволяет жиру загореться повторно. Кроме того, пользоваться жиротушителем безопаснее (меньше риск получить ожоги) и проще, чем противопожарным полотном: он весит 4–5 кг, с ним справятся даже 6–7-летние дети.
Нередко пожар выходит из-под контроля за считаные секунды, и дома в этот момент может никого не быть. Поэтому не помешает иметь дома умный дымовой датчик, который передает сигнал тревоги тем, кто на него отреагирует, а также противопожарное полотно и огнетушитель, которые помогут справиться с небольшими возгораниями.