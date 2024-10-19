19.10.2024, 18:31
„Дам одному денег и другому...“ Серийный алководитель пыталась дать взятку полицейским(11)
ФОТО: | Delfi Meedia
Серийный алководитель Светлана Городивская, пойманная в Кадрина, отправится в тюрьму на несколько лет, а ее недавно купленный BMW конфискован. Это уже второй автомобиль, который конфискуют у Городивской.
4 апреля этого года около 19 часов в полицию поступил вызов в Кадрина, где был замечен автомобиль, водителя которого заподозрили в употреблении алкоголя. Прибывший на вызов патруль заметил указанный автомобиль на стоянке магазина. Патруль объехал машину, чтобы проверить водителя, но машина умчалась. Когда полицейские включили мигалки, водитель все-таки решил остановиться.
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