„Дам одному денег и другому...“ Серийный алководитель пыталась дать взятку полицейским

4 апреля этого года около 19 часов в полицию поступил вызов в Кадрина, где был замечен автомобиль, водителя которого заподозрили в употреблении алкоголя. Прибывший на вызов патруль заметил указанный автомобиль на стоянке магазина. Патруль объехал машину, чтобы проверить водителя, но машина умчалась. Когда полицейские включили мигалки, водитель все-таки решил остановиться.