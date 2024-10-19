Спасательный департамент: 6 распространенных вопросов про кризисы

1. Почему необходимо готовиться к кризисам именно сейчас?

Кризисы, к сожалению, не всегда можно предсказать, и они могут настигнуть нас неожиданно и в разных формах. Местные и международные кризисы, такие как природные катастрофы, война в Европе, химические аварии и т.д., стали реальной частью нашей повседневной жизни. Мы работаем каждый день, чтобы сделать Эстонию безопаснее. Чем больше людей смогут действовать самостоятельно и осознанно в различных кризисных ситуациях, тем больше жизней удастся спасти, и тем меньше будут ущерб для здоровья, окружающей среды и имущества.

2. Как пользоваться туалетом, если нет воды и не работает канализация? Как поддерживать гигиену?

Используйте ведро для отходов и многослойные мусорные пакеты. По возможности используйте уличный туалет, который, например, может быть заказан для многоквартирного дома. Личную гигиену можно поддерживать с помощью влажной ткани или влажных салфеток. Чистите зубы с помощью щётки, даже если не можете прополоскать рот водой.

3. Что делать с животными, если нужно эвакуироваться?

Подумайте, может ли ваш питомец временно находиться у родственников или друзей до тех пор, пока опасность не минует. В эвакуационный пункт можно взять питомца только в транспортировочном переноске, которая обеспечит безопасность и благополучие как животного, так и других людей. Люди и животные не будут находиться в одном помещении: для животных будет выделена отдельная зона, где они будут размещены в переносках. Исключение составляют служебные собаки и собаки-поводыри с соответствующими документами. Владелец животного несёт полную ответственность за его благополучие и здоровье, в том числе за поддержание чистоты и кормление. В эвакуационных пунктах не предусмотрены запасы еды для животных.

4. Куда укрываться, если поблизости нет общественного укрытия?