Спасательный департамент: 6 распространенных вопросов про кризисы(2)
Спасательный департамент рассказал более 100 000 человек о том, как быть готовыми к кризисам. Людям предлагаются консультации на дому, а предприятиям, местным самоуправлениям и сообществам — бесплатные курсы. Спасатели собрали 6 распространённых вопросов, которые им задают на курсах и консультациях.
1. Почему необходимо готовиться к кризисам именно сейчас?
Кризисы, к сожалению, не всегда можно предсказать, и они могут настигнуть нас неожиданно и в разных формах. Местные и международные кризисы, такие как природные катастрофы, война в Европе, химические аварии и т.д., стали реальной частью нашей повседневной жизни. Мы работаем каждый день, чтобы сделать Эстонию безопаснее. Чем больше людей смогут действовать самостоятельно и осознанно в различных кризисных ситуациях, тем больше жизней удастся спасти, и тем меньше будут ущерб для здоровья, окружающей среды и имущества.
2. Как пользоваться туалетом, если нет воды и не работает канализация? Как поддерживать гигиену?
Используйте ведро для отходов и многослойные мусорные пакеты. По возможности используйте уличный туалет, который, например, может быть заказан для многоквартирного дома. Личную гигиену можно поддерживать с помощью влажной ткани или влажных салфеток. Чистите зубы с помощью щётки, даже если не можете прополоскать рот водой.
3. Что делать с животными, если нужно эвакуироваться?
Подумайте, может ли ваш питомец временно находиться у родственников или друзей до тех пор, пока опасность не минует. В эвакуационный пункт можно взять питомца только в транспортировочном переноске, которая обеспечит безопасность и благополучие как животного, так и других людей. Люди и животные не будут находиться в одном помещении: для животных будет выделена отдельная зона, где они будут размещены в переносках. Исключение составляют служебные собаки и собаки-поводыри с соответствующими документами. Владелец животного несёт полную ответственность за его благополучие и здоровье, в том числе за поддержание чистоты и кормление. В эвакуационных пунктах не предусмотрены запасы еды для животных.
4. Куда укрываться, если поблизости нет общественного укрытия?
Большинство общественных укрытий открываются только в случае военной угрозы, в повседневной жизни они могут быть закрыты. Если вы услышите сирены или получите уведомление от государства через систему EE-ALARM о необходимости укрыться, немедленно зайдите в ближайшее помещение, закройте двери, окна и вентиляцию. Во время военного конфликта спускайтесь в подвал здания, если его нет — на нижний этаж, держитесь подальше от окон и выберите комнату с прочными стенами. Если вы находитесь дома или в офисе, оставайтесь там и идите, например, в подвал или в любое другое место, где между вами и опасностью будет как минимум две стены.
5. Издают ли сирены предупреждающий сигнал или „говорят“?
Сирены не передают словесные инструкции, а предупреждают о непосредственной опасности громким повторяющимся звуком с нарастающей и снижающейся тональностью, который длится около минуты. Если услышите сирену, укройтесь в ближайшем помещении и ищите дополнительную информацию. Первое предупреждение всегда сопровождается более детальной информацией от государственных каналов. Узнать, что произошло и как действовать, можно на кризисных сайтах государства (kriis.ee, olevalmis.ee), по телефону 1247, а также на ERR и других новостных каналах. В период кризиса государство также будет передавать информацию через свои социальные сети.
6. Сколько воды нужно запастись дома и как её хранить?
Подготовьтесь к тому, чтобы как минимум неделю обходиться без электричества, воды и отопления. Запасы воды — крайне важны! Знайте, откуда сможете взять воду при необходимости. Учтите, что обычные способы получения воды (магазины, колодцы, насосные станции, зависящие от электричества и т.д.) могут не работать. В идеале следует заранее запастись питьевой водой в канистрах или бутылках. Если рядом есть источник воды, можно использовать складные канистры и таблетки для очистки воды, чтобы пополнять запасы по мере необходимости.