ФОТО | В Тарту взорвали трубу бывшей котельной. Смотри, как рухнул 90-метровый дымоход

К 11 часам на перекрестке Туру-Аида уже собралось несколько сотен человек, все с нетерпением ждали взрыва. „Точно не было сказано, в какое время дня будет снесен старый дымоход, иначе собралось бы слишком много людей. Это неопасно, будем надеяться, что не получим камнем по голове“, - пошутил местный житель.

Вокруг трубы была создана зона безопасности радиусом 200 метров, где было строго запрещено находиться посторонним лицам. На этом участке улица Туру временно перекрыта, движение перенаправлено. Движение также приостановили на реке Эмайыги.

Трубу взорвали на высоте 15 метров и она упала на участок Туру 18, вдоль береговой линии Эмайыги.

Перенаправленное движение

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С 9 до 12 часов закрыт участок улицы Туру между улицами Йыэ и Айда. В это время на этом участке запрещено движение не только автомобилей, но также пешеходов и велосипедистов.

Зона безопасности также включает территорию между рекой Эмайыги и каналом Анне. Границы зоны обозначены оградительными лентами.

Временный маршрут движения пройдет по улицам Йыэ – Александри – Айда и в обратном направлении. На улицах Айда (участок между Туру и Александри) и Александри (участок между Айда и Йыэ) в этот период запрещена остановка и парковка.

На перекрестках Айда – Александри и Александри – Лина находятся регулировщики, которые помогут организовать движение. Те, кто едут с моста Дружбы, смогут проехать в направлении центра города через улицу Калеви.

Все автобусы, маршрут которых пролегает через участок улицы Туру между Йыэ и Айда, с 9 до 12 часов следуют по измененному маршруту через Йыэ – Александри – Айда и обратно. Временная остановка „Йыэ“ располагается на улице Александри перед пабом Aleksander, а временная остановка „Айда“ будет находиться на улице Айда (рядом с перекрестком Туру и Айда).

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