Ведется подготовка к добыче 25 тонн фосфоритов для исследований

Пробное бурение фосфоритов, проведенное в карьере Ару-Лыуна в конце сентября и начале октября, было предварительной работой для более масштабных исследований. Буры были доставлены в исследовательский центр Арбавере, где было проанализировано содержание фосфоритов в ракушках или их фрагментах.

„Эти маленькие скважины помогли избежать неожиданностей, что в одном месте много ракушек, а в другом песок без них. И у нас есть уверенность, что из каждой скважины большого диаметра мы получим приличное количество фосфорита“, – сказал старший геолог Эстонской геологической службы Йоханнес Винд.

В ноябре планируется достать около 25 тонн фосфоритов с месторождения Тоолсе, для этого будет пробурено семь исследовательских скважин диаметром 1,2 метра.

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