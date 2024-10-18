Ведется подготовка к добыче 25 тонн фосфоритов для исследований(1)
Эстонские исследования фосфоритов достигли той стадии, когда ведется подготовка к поднятию фосфоритов из карьера Ару-Лыуна недалеко от Кундла для промышленных исследований. Исследования должны показать, где в Эстонии есть фосфориты и имеет ли смысл разрабатывать связанные с его добычей полезные ископаемые, пишет Rus.err.
Пробное бурение фосфоритов, проведенное в карьере Ару-Лыуна в конце сентября и начале октября, было предварительной работой для более масштабных исследований. Буры были доставлены в исследовательский центр Арбавере, где было проанализировано содержание фосфоритов в ракушках или их фрагментах.
„Эти маленькие скважины помогли избежать неожиданностей, что в одном месте много ракушек, а в другом песок без них. И у нас есть уверенность, что из каждой скважины большого диаметра мы получим приличное количество фосфорита“, – сказал старший геолог Эстонской геологической службы Йоханнес Винд.
В ноябре планируется достать около 25 тонн фосфоритов с месторождения Тоолсе, для этого будет пробурено семь исследовательских скважин диаметром 1,2 метра.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.