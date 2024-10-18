Как получить максимальную выгоду от пенсионной системы? Объясняет фондовый управляющий Luminor

Поскольку средняя пенсия в Эстонии составляет лишь около 40% от средней зарплаты, Мадиссон говорит, что каждый может предпринять дополнительные усилия, чтобы наслаждаться более беззаботной жизнью на пенсии. „Чтобы привести соотношение зарплаты и пенсии в соответствие со „стандартами“ Западной Европы, работающему человеку нужно откладывать около 15-20% своего дохода“, – пояснил он.

В Эстонии вторая пенсионная ступень является обязательной с 18 лет, и с этого года каждый человек может сам решать, какой процент от своей зарплаты отчислять во вторую ступень. Вместо нынешних 2% ставка может быть увеличена до 4% или 6%, к которым государство добавит 4%. Изменения начнут действовать с 2025 года. „Если вы повысите ставку взносов во вторую ступень до 6%, то вместе с 4% от государства, вы уже будете откладывать 10% своей зарплаты, а это значит, что вы будете на полпути к достижению цели, учитывая ориентировочную норму накопления“, – объясняет Мадиссон.

Поскольку коэффициент замещения пенсии в Эстонии (соотношение между пенсией человека и его зарплатой на последнем месте работы), является одним из самых низких в Европе, стоит максимально использовать возможности, предоставляемые второй ступенью. „Как только вторая ступень будет максимально использована, стоит задуматься о третьей ступени и поддержании непрерывности накопления“, – говорит Мадиссон.

Третья ступень является добровольной, и, последовательно инвестируя, можно ещё больше увеличить сумму активов, накопленных вами для выхода на пенсию. Льгота в размере 20% подоходного налога по третьей ступени распространяется на взносы, сделанные в течение года в размере до 15% от дохода брутто или 6000 евро. „При возможности стоит пополнять третью ступень в конце каждого года, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществом в виде льготы по подоходному налогу“, – советует эксперт.