Как получить максимальную выгоду от пенсионной системы? Объясняет фондовый управляющий Luminor
В Эстонии между средней зарплатой и средней пенсией существует большой разрыв, поэтому для более обеспеченной старости необходимы самостоятельные накопления. Фондовый управляющий компании Luminori pensionifondid Вахур Мадиссон рассказывает о вариантах накопления средств на пенсию и идеальном плане.
Поскольку средняя пенсия в Эстонии составляет лишь около 40% от средней зарплаты, Мадиссон говорит, что каждый может предпринять дополнительные усилия, чтобы наслаждаться более беззаботной жизнью на пенсии. „Чтобы привести соотношение зарплаты и пенсии в соответствие со „стандартами“ Западной Европы, работающему человеку нужно откладывать около 15-20% своего дохода“, – пояснил он.
В Эстонии вторая пенсионная ступень является обязательной с 18 лет, и с этого года каждый человек может сам решать, какой процент от своей зарплаты отчислять во вторую ступень. Вместо нынешних 2% ставка может быть увеличена до 4% или 6%, к которым государство добавит 4%. Изменения начнут действовать с 2025 года. „Если вы повысите ставку взносов во вторую ступень до 6%, то вместе с 4% от государства, вы уже будете откладывать 10% своей зарплаты, а это значит, что вы будете на полпути к достижению цели, учитывая ориентировочную норму накопления“, – объясняет Мадиссон.
Поскольку коэффициент замещения пенсии в Эстонии (соотношение между пенсией человека и его зарплатой на последнем месте работы), является одним из самых низких в Европе, стоит максимально использовать возможности, предоставляемые второй ступенью. „Как только вторая ступень будет максимально использована, стоит задуматься о третьей ступени и поддержании непрерывности накопления“, – говорит Мадиссон.
Третья ступень является добровольной, и, последовательно инвестируя, можно ещё больше увеличить сумму активов, накопленных вами для выхода на пенсию. Льгота в размере 20% подоходного налога по третьей ступени распространяется на взносы, сделанные в течение года в размере до 15% от дохода брутто или 6000 евро. „При возможности стоит пополнять третью ступень в конце каждого года, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществом в виде льготы по подоходному налогу“, – советует эксперт.
Обычно говорят, что аппетит приходит во время еды. То же самое относится к инвестированию. Поэтому, если у вас есть интерес и средства, Мадиссон советует подумать об открытии инвестиционного счета. То есть можно инвестировать отдельно от пенсионной системы и диверсифицировать свои активы. По словам эксперта, самое главное – найти класс активов, в который есть интерес инвестировать на долгосрочной и последовательной основе, так как это обеспечит вам наилучший долгосрочный результат.
Если все вышеперечисленные возможности будут использованы по максимуму, то идеальный план пенсионных накоплений готов. Если идеальный план ещё не достигнут, важно не сдаваться и не отмахиваться от него, а начать действовать. Хорошие привычки – это самая важная часть накоплений на будущее: нужно действовать последовательно и регулярно, придерживаться тех процентов и сбережений, которые вы можете себе позволить.
„Со временем, когда вы продвигаетесь по жизненной или карьерной лестнице, возможности часто расширяются, в том числе и ваши доходы. Поэтому стоит помнить, что для поддержания уровня жизни сумма, откладываемая на будущее, всегда должна составлять определённый процент от вашего общего дохода, а не фиксированную и неизменную на протяжении многих лет сумму“, – говорит Мадиссон.
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