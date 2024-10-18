18.10.2024, 19:58
ГРАФИК | В субботу утром в Тарту снесут дымоход бывшей котельной на улице Туру. Автомобильное движение будет изменено(3)
В субботу, 19 октября, с 9:00 до 12:00 будет произведен снос дымохода бывшей котельной на улице Туру, пишет Rus.err.
В радиусе 200 метров вокруг дымохода будет создана зона безопасности, нахождение посторонних лиц в которой строго запрещено. Зона безопасности также охватывает участок между рекой Эмайыги и каналом Анне, передает пресс-служба Тартуской горуправы.
Границы зоны будут обозначены сигнальными лентами, а за безопасностью и порядком будут следить охранники.
Участок улицы Туру временно перекроют, и движение будет перенаправлено. Городские власти просят следовать временным дорожным знакам.
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