ГРАФИК | В субботу утром в Тарту снесут дымоход бывшей котельной на улице Туру. Автомобильное движение будет изменено

В радиусе 200 метров вокруг дымохода будет создана зона безопасности, нахождение посторонних лиц в которой строго запрещено. Зона безопасности также охватывает участок между рекой Эмайыги и каналом Анне, передает пресс-служба Тартуской горуправы.

Границы зоны будут обозначены сигнальными лентами, а за безопасностью и порядком будут следить охранники.

Участок улицы Туру временно перекроют, и движение будет перенаправлено. Городские власти просят следовать временным дорожным знакам.

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