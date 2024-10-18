Премьер-министр: вотум недоверия, к которому привели действия EKRE, провалится

Сегодня утром оппозиция назвала высказывания, прозвучавшие из уст министра финансов Юргена Лиги (Партия реформ) на состоявшемся в среду первом чтении государственного бюджета, достойными сожаления, неприемлемыми и возмутительными.

„Юрген Лиги не может оставаться на посту министра финансов, Партии реформ следовало бы отозвать его, пока он не натворил чего-нибудь постыдного“, - сказал Лаури Лаатс, председатель фракции Центристской партии в Рийгикогу.

Как сказали сегодня Delfi политики, входящие в другие оппозиционные партии, в понедельник утром на собрании фракций они обсудят вопрос, присоединяться к вотуму недоверия или нет. И лидер EKRE Мартин Хельме, и председатель Isamaa Урмас Рейнсалу считают, что Юрген Лиги должен отказаться от поста министра финансов.

Премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) поддерживает соратника по партии Юргена Лиги.

В своем аккаунте в социальной сети Х премьер-министр написал о том, что бюджет должен быть понятным, и задача министра финансов и финансовой комиссии заключается в том, чтобы сделать его таковым. В пояснительной записке в 2025 году должно быть отмечено, что бюджет, основанный на деятельности, должен сопровождаться расчетом расходов. После чего будет принято решение, нужно ли будет придерживаться такого принципа составления бюджета в будущем. Люди должны понимать из главного финансового документа страны на что используются наши деньги, справедливо ли такое распределение средств и нужно что-то менять.

По словам Кристена Михала, подстрекаемая EKRE оппозиция делает вид, что открыла Америку. „Как говорили в старину эстонцы „Здравствуй, зима“. И когда создавалась коалиция, и уже став премьер-министром, я настаивал на том, чтобы бюджет был понятен. Об этом говорил и канцлер права. Об этом договорилась коалиция, в которую вошли три партии. И мы будем придерживаться этой договоренности, так как хотим, чтобы те, что заинтересован в ясности, понимали, как используются деньги“, - пояснил глава правительства.