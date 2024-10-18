Премьер-министр: вотум недоверия, к которому привели действия EKRE, провалится
Сегодня во второй половине дня премьер-министр Кристен Михал высказался в отношении плана оппозиционных партий выразить вотум недоверия министру финансов Юргену Лиги. По словам Кристена Михала, он уверен в том, что вотум недоверия, к которому привели предпринятые EKRE шаги, провалится.
Сегодня утром оппозиция назвала высказывания, прозвучавшие из уст министра финансов Юргена Лиги (Партия реформ) на состоявшемся в среду первом чтении государственного бюджета, достойными сожаления, неприемлемыми и возмутительными.
„Юрген Лиги не может оставаться на посту министра финансов, Партии реформ следовало бы отозвать его, пока он не натворил чего-нибудь постыдного“, - сказал Лаури Лаатс, председатель фракции Центристской партии в Рийгикогу.
Как сказали сегодня Delfi политики, входящие в другие оппозиционные партии, в понедельник утром на собрании фракций они обсудят вопрос, присоединяться к вотуму недоверия или нет. И лидер EKRE Мартин Хельме, и председатель Isamaa Урмас Рейнсалу считают, что Юрген Лиги должен отказаться от поста министра финансов.
Премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) поддерживает соратника по партии Юргена Лиги.
В своем аккаунте в социальной сети Х премьер-министр написал о том, что бюджет должен быть понятным, и задача министра финансов и финансовой комиссии заключается в том, чтобы сделать его таковым. В пояснительной записке в 2025 году должно быть отмечено, что бюджет, основанный на деятельности, должен сопровождаться расчетом расходов. После чего будет принято решение, нужно ли будет придерживаться такого принципа составления бюджета в будущем. Люди должны понимать из главного финансового документа страны на что используются наши деньги, справедливо ли такое распределение средств и нужно что-то менять.
По словам Кристена Михала, подстрекаемая EKRE оппозиция делает вид, что открыла Америку. „Как говорили в старину эстонцы „Здравствуй, зима“. И когда создавалась коалиция, и уже став премьер-министром, я настаивал на том, чтобы бюджет был понятен. Об этом говорил и канцлер права. Об этом договорилась коалиция, в которую вошли три партии. И мы будем придерживаться этой договоренности, так как хотим, чтобы те, что заинтересован в ясности, понимали, как используются деньги“, - пояснил глава правительства.
„Вотум недоверия, конечно, провалится, и министр финансов продолжит наводить порядок. Эта работа начала выходить из-под контроля в результате принятых в 2017 году бюджетных решений. Работа эта непростая, выполняющему ее человеку не позавидуешь. Ради достижения баланса в течение трех лет придется пойти на сокращения. Инвестиции в оборону станут гарантом существования“, - сказал Михал, по словам которого частью этого плана является и т. н. налоговый мир (до 2027 года новые налоги вводится не будут), который будет способствовать росту экономики.
Лиги: я не ругался, не клеветал и не лгал
Сегодня Юрген Лиги сказал Delfi, что оппозиция, выступая с упреками в его адрес, не только ни разу не процитировала тех, кто задавал ему вопросы, но и умолчала о том, что он отвечал намного мянгче, чем звучали их вопросы и обвинения. Как заметил Лиги, оппозиионные партии всегда выступают против всего, включая пересмотр бюджета.
„Я сам насаждал эту политическую культуру, по крайней мере в своей фракции, выступая за то, чтобы ввязываться в срапжение. Но мы не выступаем против всего, мы говорим принципиальные вещи, а не высмеиваем оппонента“, - сказал он.
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