Генсек НАТО Марк Рютте на следующей неделе посетит Эстонию

Генеральный секретарь НАТО прибудет в Эстонию во вторник и в тот же вечер встретится с президентом Аларом Карисом и премьер-министром Кристен Михалом. После встречи с премьер-министром состоится совместная пресс-конференция и официальный ужин.

Утром в среду Рютте встретится с министром иностранных дел Маргусом Цахкна, а затем вместе с президентом Карисом направится в военный лагерь Тапа для встречи с несущими там службу подразделениями стран-союзников.

Марк Рютте официально стал генеральным секретарем НАТО 1 октября этого года, когда закончился 10-летний срок полномочий его предшественника Йенса Столтенберга.

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