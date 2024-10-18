Новости Эстонии
18.10.2024, 15:21

Генсек НАТО Марк Рютте на следующей неделе посетит Эстонию

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Mark Rutte
Mark Rutte
ФОТО: FRANCOIS WALSCHAERTS | AFP/Scanpix

На следующей неделе Эстонию посетит генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который в ходе визита встретится с президентом Аларом Карисом, премьер-министром Кристеном Михалом и министром иностранных дел Маргусом Цахкна, чтобы обсудить сотрудничество по усилению обороноспособности альянса.

Генеральный секретарь НАТО прибудет в Эстонию во вторник и в тот же вечер встретится с президентом Аларом Карисом и премьер-министром Кристен Михалом. После встречи с премьер-министром состоится совместная пресс-конференция и официальный ужин.

Утром в среду Рютте встретится с министром иностранных дел Маргусом Цахкна, а затем вместе с президентом Карисом направится в военный лагерь Тапа для встречи с несущими там службу подразделениями стран-союзников.

Марк Рютте официально стал генеральным секретарем НАТО 1 октября этого года, когда закончился 10-летний срок полномочий его предшественника Йенса Столтенберга.

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