„Врач говорил с мужчиной, а он истерически смеялся“. Полиция рассказала, как они выявляют наркоманов за рулем(1)
Если раньше в Вирумаа задерживали около 20 водителей в состоянии наркотического опьянения, то к осени этого года их задержали уже более сотни.
Рост статистики объясняется, с одной стороны, тем, что полиция Вирумаа в целом внимательно следит за предотвращением вреда, причиненного наркотиками, в том числе за поимкой водителей в состоянии наркотического опьянения. В эту сферу направлено больше ресурсов полиции, а полицейские прошли соответствующую подготовку.
С другой стороны, в этом году совместно с местными больницами были предприняты усилия для того, чтобы процедура описания состояния здоровья водителя, подозреваемого в наркотическом опьянении, которая до сих пор занимала в среднем пару часов, могла выполняться в несколько раз быстрее. Таким образом, у полиции появилось больше времени для работы на улицах. Результаты показательны: этой осенью в Вирумаа уже пойманы 111 водителей, подозреваемых в нахождении за рулем в состоянии наркотического опьянения, против них возбуждены уголовные дела.
По словам главы Йыхвиского полицейского участка Андреса Клийманта, для выявления водителей в состоянии наркотического опьянения требуются чутье и внимательность к деталям.
„Одни водители в состоянии опьянения сразу бросаются в глаза своими подозрительными маневрами, а другие едут корректно и не привлекают внимания обывателей. В общении с полицией одни водители погружены в себя, а другие чрезвычайно разговорчивы и дружелюбны, так что не существует какого-то единого фактора, который бы выдавал человека в состоянии наркотического опьянения. Все зависит от частоты употребления, а также от того, насколько хорошо человек умеет скрывать употребление от окружающих“, – описал ситуацию Клиймант.
В своей работе сотрудники полиции выделяют определенные признаки, на которые следует обратить внимание для выявления человека, находящегося под воздействием наркотиков, помимо состояния зрачков и следов уколов. „Если человек ведет себя подозрительно и имеет признаки опьянения, всегда есть повод вызвать скорую помощь, чтобы убедиться, употреблял ли человек наркотики или из-за состояния здоровья нуждается в другой помощи“, — сказал начальник полиции.
Например, недавно в Кохтла-Ярве полиция проверила водителя, поведение и состояние которого дали патрулю вполне определенное убеждение в том, что он находится под воздействием наркотиков. „Слизистая оболочка глаз мужчины была красноватой, и он не мог оторвать взгляд от ручки, которую держал перед ним полицейский. Помимо нарушений реакции и координации, он сильно потел и выглядел больным. Когда через некоторое время его опросил врач, чтобы оценить состояние здоровья, у него случился приступ смеха. Первоначальный тест показал, что это могло быть вызвано употреблением амфетамина и каннабиса“, — рассказал майор полиции Андреас Клиймант.
Независимо от того, находится ли водитель в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, уголовное законодательство предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет. Если деяние повторится, нарушение может повлечь за собой лишение свободы на срок до четырех лет.
По словам полицейского, недавний анализ сточных вод свидетельствует о широком распространении наркотиков в Эстонии, и можно только догадываться, сколько водителей в состоянии наркотического опьянения ежедневно участвуют в дорожном движении.
„Водитель в состоянии наркотического опьянения так же опасен, как и водитель в состоянии алкогольного опьянения. Важно позвонить по номеру 112, если вы заметили водителя, который, возможно, нетрезв“, — напомнил Клиймант.
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