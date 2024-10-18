„Врач говорил с мужчиной, а он истерически смеялся“. Полиция рассказала, как они выявляют наркоманов за рулем

Рост статистики объясняется, с одной стороны, тем, что полиция Вирумаа в целом внимательно следит за предотвращением вреда, причиненного наркотиками, в том числе за поимкой водителей в состоянии наркотического опьянения. В эту сферу направлено больше ресурсов полиции, а полицейские прошли соответствующую подготовку.

С другой стороны, в этом году совместно с местными больницами были предприняты усилия для того, чтобы процедура описания состояния здоровья водителя, подозреваемого в наркотическом опьянении, которая до сих пор занимала в среднем пару часов, могла выполняться в несколько раз быстрее. Таким образом, у полиции появилось больше времени для работы на улицах. Результаты показательны: этой осенью в Вирумаа уже пойманы 111 водителей, подозреваемых в нахождении за рулем в состоянии наркотического опьянения, против них возбуждены уголовные дела.

По словам главы Йыхвиского полицейского участка Андреса Клийманта, для выявления водителей в состоянии наркотического опьянения требуются чутье и внимательность к деталям.

„Одни водители в состоянии опьянения сразу бросаются в глаза своими подозрительными маневрами, а другие едут корректно и не привлекают внимания обывателей. В общении с полицией одни водители погружены в себя, а другие чрезвычайно разговорчивы и дружелюбны, так что не существует какого-то единого фактора, который бы выдавал человека в состоянии наркотического опьянения. Все зависит от частоты употребления, а также от того, насколько хорошо человек умеет скрывать употребление от окружающих“, – описал ситуацию Клиймант.