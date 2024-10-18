В Таллинне проходит тестирование электрического мусоровоза

Центр стратегического управления Таллинна выдал разрешение на пилотный проект, который проходит с 14 по 27 октября. В рамках тестирования используется электрический мусоровоз компании Volvo Estonia OÜ, чтобы оценить его пригодность для сбора мусора в Таллинне.

„Использование электрических мусоровозов способствует улучшению качества воздуха и снижению шумового загрязнения в Таллинне. Поскольку электрические грузовики не выделяют выхлопных газов, они являются идеальным решением для густонаселенных районов, где транспортная нагрузка и воздействие на окружающую среду наиболее высоки“, – пояснила вице-мэр по вопросам предпринимательства Маргот Роозе.

По завершении пилотного проекта по заказу Центра стратегического управления Таллинна будет подготовлен отчет с результатами проекта, в котором будут рассмотрены рабочее время мусоровоза, возникшие проблемы, а также сделаны выводы для дальнейших улучшений.

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