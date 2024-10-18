ГРАФИК | Опрос: лишь пятая часть жителей Эстонии удовлетворена своими доходами

„К сожалению, приходится констатировать, что только каждый пятый житель Эстонии доволен своими доходами. 38% жителей не удовлетворены своими доходами, и такие результаты дают предприятиям и политикам ценную дополнительную информацию, помогая им лучше понять потребительские привычки людей и потребности в доходах“, - отметила руководитель Института финансов Swedbank Мари-Лийс Яэгер. При этом 10% респондентов по десятибалльной шкале оценили свою удовлетворенность на один балл, а 3% - на десять баллов.

„Удовлетворенность коррелирует с доходом участников исследования“, - пояснила Яэгер. 36% респондентов зарабатывают до 1100 евро, 33% - от 1101 до 2000 евро, 19% - более 2000 евро чистого дохода в месяц, а 12% не имели дохода или не хотели его раскрывать. Почти половина респондентов (49%) отнесли себя к среднему классу.

В последние годы мнение людей о принадлежности к среднему классу изменилось. Если в 2022 году участники исследования думали, что для того, чтобы принадлежать к среднему классу, нужно в среднем зарабатывать не менее 1884 евро в месяц, то сейчас эта цифра выросла до 2100 евро. Это указывает на возросшие ожидания, поскольку стоимость жизни также выросла. „Желание зарабатывать больше выражено и среди тех, кто считает себя принадлежащим к среднему классу. В частности, 23% жителей, относящих себя к среднему классу, не удовлетворены своими доходами“, - добавила руководитель института.

По данным Департамента статистики, среднемесячная нетто-зарплата во втором квартале 2024 года составила 1577 евро, медианная нетто-зарплата во втором квартале этого года составила 1345 евро. Для сравнения, во втором квартале 2022 года средняя чистая зарплата составляла 1347 евро, а медианная чистая зарплата – 1138 евро.

Для более крупных покупок накоплений нет

Хотя доходы людей, причисляющих себя к среднему классу, с годами увеличились, цены на товары также выросли, и по-прежнему необходимо прилагать усилия для осуществления более крупных покупок.