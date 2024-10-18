ГРАФИК | Опрос: лишь пятая часть жителей Эстонии удовлетворена своими доходами(3)
Опрос, проведенный по заказу Института финансов Swedbank, показывает, что всё больше жителей Эстонии относят себя к среднему классу. При этом лишь 18% жителей довольны своими доходами.
„К сожалению, приходится констатировать, что только каждый пятый житель Эстонии доволен своими доходами. 38% жителей не удовлетворены своими доходами, и такие результаты дают предприятиям и политикам ценную дополнительную информацию, помогая им лучше понять потребительские привычки людей и потребности в доходах“, - отметила руководитель Института финансов Swedbank Мари-Лийс Яэгер. При этом 10% респондентов по десятибалльной шкале оценили свою удовлетворенность на один балл, а 3% - на десять баллов.
„Удовлетворенность коррелирует с доходом участников исследования“, - пояснила Яэгер. 36% респондентов зарабатывают до 1100 евро, 33% - от 1101 до 2000 евро, 19% - более 2000 евро чистого дохода в месяц, а 12% не имели дохода или не хотели его раскрывать. Почти половина респондентов (49%) отнесли себя к среднему классу.
В последние годы мнение людей о принадлежности к среднему классу изменилось. Если в 2022 году участники исследования думали, что для того, чтобы принадлежать к среднему классу, нужно в среднем зарабатывать не менее 1884 евро в месяц, то сейчас эта цифра выросла до 2100 евро. Это указывает на возросшие ожидания, поскольку стоимость жизни также выросла. „Желание зарабатывать больше выражено и среди тех, кто считает себя принадлежащим к среднему классу. В частности, 23% жителей, относящих себя к среднему классу, не удовлетворены своими доходами“, - добавила руководитель института.
По данным Департамента статистики, среднемесячная нетто-зарплата во втором квартале 2024 года составила 1577 евро, медианная нетто-зарплата во втором квартале этого года составила 1345 евро. Для сравнения, во втором квартале 2022 года средняя чистая зарплата составляла 1347 евро, а медианная чистая зарплата – 1138 евро.
Для более крупных покупок накоплений нет
Хотя доходы людей, причисляющих себя к среднему классу, с годами увеличились, цены на товары также выросли, и по-прежнему необходимо прилагать усилия для осуществления более крупных покупок.
Опрос показывает, что каждый четвертый (26%) респондент может позволить себе большую финансовую свободу, особенно богатые/высший средний класс, а также каждый третий представитель среднего класса. Однако большинству (57%) населения, включая тех, кто причисляет себя к среднему классу, для осуществления более крупных покупок необходимо откладывать средства. Лишь 3% может позволить себе более роскошные вещи, например, брендовую одежду или новый автомобиль, и только 1% опрошенных вообще не имеют финансовых ограничений.
„Хотя мы можем констатировать, что по сравнению с результатами опроса, проведенного в 2022 году, количество людей, относящих себя к бедным, сократилось на 4 процентных пункта, беспокоит тот факт, что 2% респондентов характеризуя свое домохозяйство, отмечают, что зачастую денег не хватает даже на еду, а 16% утверждают, что средств хватает только на самые важные нужды“, - подчеркнула Яагер.
Яэгер добавила, что для получения полной картины помимо отзывов людей следует учитывать и данные Департамента статистики. А именно, согласно последним показателям, число людей, живущих в абсолютной бедности, фактически выросло. В 2022 году 3,5% населения Эстонии жили в абсолютной бедности и 22,5% в относительной бедности.
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