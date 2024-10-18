Клиентов Elisa ждет повышение цен

Для части клиентов Elisa ежемесячная цена телевизионной услуги с 1 декабря увеличится на 1 евро и 47 центов, сообщила руководитель сферы развлекательных услуг Elisa Керту Попп.

Elisa предлагает три пакета телевизионных услуг. Самая маленькая услуга, предлагающая более 30 телеканалов, стоит 7,99 евро (новая цена составит 9,48 евро), услуга с более чем 50 телеканалами 15,99 (новая цена 17,48 евро) и самый большой пакет с более чем 100 телеканалами 35,99 евро (новая цена 37,48 евро).

Клиенты Elisa год от года все больше предпочитают потреблять телевизионную услугу вне зависимости от телепрограммы, сами распределяя свое время. Однако, если клиенту нужна возможность пересмотра, то пакеты дороже.

„Изменение цен затронет примерно треть клиентов, среди которых есть как те, у кого последние изменения цен произошли в начале прошлого года, так и те, у кого цены не менялись годами“, - добавила Попп.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .