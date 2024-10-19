Печальная судьба таллиннских троллейбусов: часть сразу продадут на аукционе, остальные отправят в металлолом

Каков же на сегодняшний день состав автопарка AS Tallinna Linnatransport (TLT)? Оказывается, в его составе еще 44 „рогатых“ троллейбуса. Правда, 21 троллейбус уже остановлен, а на маршрутах фактически курсируют 23 троллейбуса производства завода Solaris в Польше.

С 1 ноября действующие троллейбусные линии Таллинна будут обслуживать автобусы (81-й маршрут вместо 1-го и т. д.), работу потеряют 40 водителей троллейбусов, а старые троллейбусные линии будут демонтированы. Идет закупка, в результате которой большое количество новых троллейбусов, оснащенных как „рогами“, так и аккумуляторами, прибудет в Эстонию в первой половине 2026 года (на полгода позже, чем планировалось изначально). Таким образом, в троллейбусном движении возникнет перерыв минимум в 1,5 года.