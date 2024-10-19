19.10.2024, 20:51
Печальная судьба таллиннских троллейбусов: часть сразу продадут на аукционе, остальные отправят в металлолом(1)
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Решение Таллиннской городской управы о ликвидации с ноября всего существующего троллейбусного парка приведет, среди прочего, к тому, что как минимум трое счастливчиков получат возможность купить себе троллейбус, пишет Forte.
Каков же на сегодняшний день состав автопарка AS Tallinna Linnatransport (TLT)? Оказывается, в его составе еще 44 „рогатых“ троллейбуса. Правда, 21 троллейбус уже остановлен, а на маршрутах фактически курсируют 23 троллейбуса производства завода Solaris в Польше.
Уже заказано?