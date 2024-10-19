ЧП и криминал
19.10.2024, 10:11

Через кредитные организации мошенники отбирают у людей миллионы, а государственные учреждения спокойно на это смотрят

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Получить быстрый кредит не составляет труда.
Получить быстрый кредит не составляет труда.
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Последние пару лет в Эстонии чуть ли не каждую неделю полиция сообщает о преступниках, которым удалось получить кредиты на чужое имя в той или иной фирме, предлагающей кредиты. Несмотря на это, Финансовая инспекция не может припомнить ни одного надзорного дела, инициированного для того, чтобы выяснить, соблюдают ли кредиторы требования по идентификации личности, пишет Delfi Forte.

Вопрос о том, чтобы ужесточить законодательство, даже не поднимается, Министерство финансов не видит в этом необходимости. Власти лишь посматривают с укоризной на доверчивых жертв.

Сотрудники полиции, сообщающие криминальные новости, способны с закрытыми глазами написать сообщение, вроде приводимого ниже: „8 октября мужчине, проживающему в волости Камбья, позвонил мошенник, представившийся сотрудником банка. Он неоднократно под разными предлогами просил ввести PIN-код Smart ID. На имя мужчины был заключен договор о кредите. Когда мужчина заметил, что на его счет перечислили 2000 евро, из которых 900 евро мошенники сразу же перевели на другой счет, ему благодаря быстрым действиям удалось вернуть оставшуюся сумму кредитору. Ущерб составил 900 евро. Полиция расследует это мошенничество, возбуждено уголовное дело“.

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