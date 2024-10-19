Через кредитные организации мошенники отбирают у людей миллионы, а государственные учреждения спокойно на это смотрят

Последние пару лет в Эстонии чуть ли не каждую неделю полиция сообщает о преступниках, которым удалось получить кредиты на чужое имя в той или иной фирме, предлагающей кредиты. Несмотря на это, Финансовая инспекция не может припомнить ни одного надзорного дела, инициированного для того, чтобы выяснить, соблюдают ли кредиторы требования по идентификации личности, пишет Delfi Forte.