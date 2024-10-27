Адвокат: я лично присутствовал на допросах по 7-8 часов, это безобразие

Не все подозреваемые или свидетели владеют государственным языком. Должно ли государство предоставить в этом случае переводчика? „Если человек не владеет эстонским языком, он не должен отвечать на те вопросы, которые не понимает. Нужно отвечать на родном языке, для этого существуют переводчики. Вопрос в том, переводит ли переводчик то, что говорит человек. Были прецеденты перевода „близко к тексту“. А это очень опасно. Такой перевод может не передать мысль, интонацию, подтекст, что на самом деле имел ввиду клиент. Были такие единичные случаи“, - вспоминает Владимир Садеков.

„Я сам педантичен в вопросах ведения процесса, - продолжил он. - Могу обратить внимание на неточность перевода. В процессе люди устают и упрощают себе задачу. Мы все люди, все ищут более простые пути. Но упрощение бывает фатальным“.

Существует ли максимально допустимое время допросам, чтобы человек не устал и не стал путаться в показания? Человеку должны предоставить возможность передышки в допросе, говорит Садеков. „Мои клиенты говорили, что некоторых допрашивали пять часов без перерыва. Для меня, это безобразие. Если я присутствую на допросе, я прошу через полтора часа перерыв. Потом можем еще на час-полтора собраться. То есть два по полтора. Человек это в состоянии выдержать, потом он уже не способен членораздельно разговаривать. Он уже не может. Но 15-20 лет назад я лично присутствовал на допросах по 7-8 часов, сейчас такого уже нет“.

„Я понимаю, как сложно следователям тяжело добывать информацию, я с уважением отношусь к ним. У каждого своя работа. Здесь нет крайних. Нормальный адвокат не может кого-то обвинить. Если он работает в системе, то мы все понимаем - мы делаем одно дело с разных сторон. По человечески мы понимаем, что у каждого свои задачи, поставленные законом“, - добавил он в подкасте.

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