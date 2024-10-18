Стала известна причина вчерашнего глобального сбоя при оплате картами(17)
Вчера вечером по всей Эстонии произошел большой сбой, когда люди не смогли оплатить покупки банковскими картами.
Часть людей также сообщили, что не могут зайти в свой интернет-банк.
Проблема коснулась абсолютно всех торговых сетей - Lidl, Maxima, Selver, Coop, Rimi, Prisma и остальных.
RusDelfi спросил у нескольких магазинов, с чем была связана проблема. Представитель Lidl Катрин Сеппель ответила, что, по их данным, перебои в работе систем оплаты картами возникли конкретно в Swedbank.
Пресс-представитель Swedbank Эвелин Кивило-Паас утром в пятницу подтвердила RusDelfi, что вчера вечером в работе банковской системы возникли проблемы, которые были устранены. „Приносим свои извинения клиентам, которых это коснулась“, - добавила Кивило-Паас.
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