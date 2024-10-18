Новости Эстонии
18.10.2024, 11:30

Стала известна причина вчерашнего глобального сбоя при оплате картами

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ФОТО: Martin Ahven | Õhtuleht

Вчера вечером по всей Эстонии произошел большой сбой, когда люди не смогли оплатить покупки банковскими картами.

Часть людей также сообщили, что не могут зайти в свой интернет-банк.

Проблема коснулась абсолютно всех торговых сетей - Lidl, Maxima, Selver, Coop, Rimi, Prisma и остальных.

RusDelfi спросил у нескольких магазинов, с чем была связана проблема. Представитель Lidl Катрин Сеппель ответила, что, по их данным, перебои в работе систем оплаты картами возникли конкретно в Swedbank.

Пресс-представитель Swedbank Эвелин Кивило-Паас утром в пятницу подтвердила RusDelfi, что вчера вечером в работе банковской системы возникли проблемы, которые были устранены. „Приносим свои извинения клиентам, которых это коснулась“, - добавила Кивило-Паас.

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