ЧП и криминал
18.10.2024, 14:30

УЖАСНЫЙ СЛУЧАЙ | Из-за упавшего электропровода погибла стельная корова

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Погибшая от удара электрическим током корова.
Погибшая от удара электрическим током корова.
ФОТО: Rein Lall | Erakogu

9 октября в деревне Выхмута (волость Тапа Ляэне-Вируского уезда) произошел трагический случай: из-за упавшего в поле провода током убило беременную (стельную) корову. По данным Elektrilevi, подобные инциденты происходили и в прежние годы.

„Согласно информации, полученной из центра управления Elektrilevi, несчастный случай произошел из-за того, что произошел обрыв электролинии в результате упавшего на нее дерева. Возникло шаговое напряжение*, и, поскольку между двумя ногами коровы достаточно большое расстояние, удар током оказался для нее смертельным“, - сказала изданию Maaleht специалист Elektrilevi по коммуникации Рети Меэма.

(*Шаговое напряжение - напряжение, обусловленное электрическим током, протекающим по земле или по токопроводящему полу, возникает между двумя точками поверхности на расстоянии шага человека - прим. перев.)

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