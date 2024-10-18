УЖАСНЫЙ СЛУЧАЙ | Из-за упавшего электропровода погибла стельная корова

„Согласно информации, полученной из центра управления Elektrilevi, несчастный случай произошел из-за того, что произошел обрыв электролинии в результате упавшего на нее дерева. Возникло шаговое напряжение*, и, поскольку между двумя ногами коровы достаточно большое расстояние, удар током оказался для нее смертельным“, - сказала изданию Maaleht специалист Elektrilevi по коммуникации Рети Меэма.