18.10.2024, 14:30
УЖАСНЫЙ СЛУЧАЙ | Из-за упавшего электропровода погибла стельная корова(2)
ФОТО: | Erakogu
9 октября в деревне Выхмута (волость Тапа Ляэне-Вируского уезда) произошел трагический случай: из-за упавшего в поле провода током убило беременную (стельную) корову. По данным Elektrilevi, подобные инциденты происходили и в прежние годы.
„Согласно информации, полученной из центра управления Elektrilevi, несчастный случай произошел из-за того, что произошел обрыв электролинии в результате упавшего на нее дерева. Возникло шаговое напряжение*, и, поскольку между двумя ногами коровы достаточно большое расстояние, удар током оказался для нее смертельным“, - сказала изданию Maaleht специалист Elektrilevi по коммуникации Рети Меэма.
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