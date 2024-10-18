18.10.2024, 13:30
НЕОБЫЧНЫЙ ПРОЦЕСС | Начался суд над эстонской мафиозной группировкой
Судья поставила ультиматум
ФОТО: | Delfi Meedia
Тамар Юрна (55 ) предлагает государству залог в размере до 70 000 евро, чтобы его освободили из-под стражи до суда. Предполагаемый лидер преступной группировки хочет провести это время в своем доме в Пирита, пишет Eesti Ekspress.
Хотя Тамар Юрна был в наручниках и под охраной вооруженных полицейских, казалось, что он чувствовал себя хорошо, по крайней мере на первый взгляд. На предварительном заседании Харьюского уездного суда в среду на лице предполагаемого лидера эстонской преступной группировки сияла улыбка.
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