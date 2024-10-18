НЕОБЫЧНЫЙ ПРОЦЕСС | Начался суд над эстонской мафиозной группировкой

Хотя Тамар Юрна был в наручниках и под охраной вооруженных полицейских, казалось, что он чувствовал себя хорошо, по крайней мере на первый взгляд. На предварительном заседании Харьюского уездного суда в среду на лице предполагаемого лидера эстонской преступной группировки сияла улыбка.